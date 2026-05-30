A mídia inglesa reage à demissão de Arne Slot e aponta em massa um único sucessor

A demissão de Arne Slot do Liverpool é uma grande notícia na Inglaterra. O técnico foi demitido no sábado após uma temporada decepcionante, embora tivesse conquistado o título com o clube em sua primeira temporada.

A BBC sabe que Slot não esperava, de forma alguma, ser demitido. “Quando o holandês foi informado pela diretoria do Liverpool, na manhã de sábado, que seria demitido, foi um choque para Slot”, escreve a emissora.

Segundo a Sky Sports, o Liverpool estava tudo menos satisfeito com essa decisão. “Do ponto de vista humano, não parece justo que um técnico seja demitido um ano depois de conquistar a Premier League”, afirma o canal esportivo. “Parece que a decisão foi tomada principalmente por motivos relacionados ao futebol, sobretudo devido ao estilo de jogo.”

O The Athletic acredita que os torcedores tiveram um papel importante na demissão de Slot. “A diretoria do Liverpool apoiou o técnico durante toda a temporada, mas o descontentamento entre os torcedores tornava muito arriscado iniciar a nova temporada com Slot.”

O The Guardian sabe que a maneira de trabalhar de Slot foi alvo de críticas. “A saída era inevitável para evitar mais agitação. O estilo de jogo do Liverpool precisa se adequar melhor às tendências da Premier League.”

Segundo o jornal, Andoni Iraola é o sucessor mais provável de Slot. O técnico espanhol já havia sido contratado pelo AFC Bournemouth em 2023 por Richard Hughes, que atualmente é diretor técnico do Liverpool.

A BBC, a Sky Sports e o The Athletic também informam que Iraola é o principal candidato a se tornar o novo técnico do Liverpool. De acordo com o especialista em mercado de transferências Fabrizio Romano, as negociações contratuais entre o Liverpool e Iraola já estariam em estágio avançado.