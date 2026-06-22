A mídia flamenga se mostra crítica após o desempenho decepcionante da Bélgica e divulga números devastadores

A Bélgica voltou a decepcionar na noite de domingo. Após o empate contra o Egito (1 a 1), os Diabos Vermelhos esperavam apagar o gosto amargo contra o Irã, mas não conseguiram. A segunda partida da fase de grupos também terminou em empate (0 a 0), o que fez com que houvesse, na verdade, apenas um destaque: Thibaut Courtois.

“Felizmente, ainda temos Thibaut Courtois. Fez jus ao seu apelido ‘El Muro’ (A Muralha). Assim como contra o Egito, voltou a fazer algumas defesas espetaculares. O único Diabo Vermelho em alto nível”, conclui o Het Laatste Nieuws.

O maior ponto fraco, segundo o jornal, foi Alexis Saelemaekers, substituto de Jérémy Doku. O ponta do AC Milan recebeu nota 3. “Criou muito pouco, raramente passou pelo adversário. E, quando aparecia na área, faltava-lhe visão de jogo na zona decisiva.”

Romelu Lukaku, o veterano que substituiu Charles De Ketelaere, também não conseguiu se destacar. Ele recebeu, junto com Nathan Ngoy — que levou cartão vermelho —, a nota mais baixa depois de Saelemaekers: um 4. “O analista Marc Degryse disse, com razão, no intervalo que seria melhor substituir Lukaku. Ele acabou jogando 73 minutos, muito mais do que todos esperavam”, afirmou o veículo de comunicação.

O “Het Nieuwsblad”, que chamou o resultado de “desilusão”, chega a conclusões praticamente idênticas. O goleiro belga recebe nota 8. “O melhor belga, e isso não é normal.” Saelemaekers também não sai bem na avaliação do “Het Nieuwsblad”. “Teve sua chance, mas não a aproveitou. Sem criatividade, sem dribles, sem valor agregado.”

Além disso, Kevin De Bruyne, o craque de 34 anos dos nossos vizinhos do sul, também não conseguiu impressionar. Uma segunda etapa um pouco melhor não garantiu ao jogador do Napoli a pior nota, mas um 4 não é nada de se orgulhar.

“Teve a primeira tentativa de gol em seu nome — para fora. Teve um primeiro tempo frustrante, com muitas jogadas fracassadas. Após o intervalo, esteve mais envolvido nas jogadas de perigo. Não faltou boa vontade, mas…”

No próximo sábado, às 5h, a Bélgica disputa sua última partida da fase de grupos contra a Nova Zelândia, que está na última posição com um ponto. A Bélgica precisa de um bom resultado para avançar para a próxima fase. Portanto, muita coisa terá que mudar para a equipe de Rudi Garcia.