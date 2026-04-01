A mídia belga é unânime quanto à titularidade de Mika Godts na seleção nacional

Os jornais belgas estão totalmente de acordo, no dia seguinte ao confronto entre Bélgica e México (1 a 1), quanto à estreia de Mika Godts como titular. O atacante do Ajax foi escalado pela primeira vez como titular pelos Diabos Vermelhos na madrugada de terça para quarta-feira.

Godts integrou a escalação inicial e teve a oportunidade de mostrar seu talento ao lado de jogadores como Kevin De Bruyne, Axel Witsel e Lois Openda. Aos 63 minutos de jogo, o ponta-esquerda foi substituído por Jeremy Doku.

A Bélgica disputou um amistoso bastante sem graça. Aos 18 minutos, o México abriu o placar com o ex-jogador do Ajax Jorge Sánchez. A Bélgica voltou com tudo do vestiário e empatou em 1 a 1 logo após o intervalo. Dodi Lukebakio avançou pela direita e, com o pé esquerdo, mandou a bola com efeito no canto oposto.

A mídia belga concluiu que houve um papel mínimo para Godts, que, na avaliação conjunta de veículos como o Nieuwsblad, o Gazet van Antwerpen e o Het Belang van Limburg, não passou da nota 4.

“Mika Godts tentou driblar seu marcador direto algumas vezes, o que resultou em várias perdas de bola. Não conseguiu repetir o bom desempenho de sua entrada em campo contra os EUA”, escrevem os meios de comunicação.

Também fica claro na crônica da partidado Het Laatste Nieuws que a atuação de Godts não causou grande satisfação. “Um drible fracassado de Godts no seu próprio campo gera uma nova chance para o México”, observou o jornal aos 33 minutos de jogo.

Além disso, o jornal De Standaard também não se mostra nada positivo em relação a Godts na sua análise. “O ponta do Ajax tentou algumas vezes driblar à maneira tipicamente holandesa, mas não conseguiu passar pelo seu marcador, Jorge Sánchez. Houve uma ocasião em que ele se saiu bem, quando, após um passe de Kevin De Bruyne, passou a bola de primeira para Maxim De Cuyper. A finalização deste último saiu pela linha de fundo.”