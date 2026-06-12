A masterclass de Hwang veio na hora certa: o Feyenoord quer vendê-lo e a mais um jogador importante

Devy Rigaux, diretor técnico do Feyenoord, deve ter ficado satisfeito com o desempenho do jogador durante a partida da Copa do Mundo entre Coreia do Sul e República Tcheca (2 a 1). Segundo o jornal Algemeen Dagblad, o clube de Roterdã pretende vender Hwang In-beom.

Isso foi divulgado pelo observador de clubes Mikos Gouka ainda na quinta-feira. Charles Vanhoutte (27) deve se tornar o novo controlador no De Kuip.

“Para abrir espaço para o meio-campista de controle, a saída de Hwang In-beom e Jakub Moder está em discussão. O Feyenoord acredita poder vender os dois jogadores neste verão”, escreve o jornalista.

De qualquer forma, Hwang fez de tudo na noite de quinta-feira para aumentar seu valor de mercado durante sua primeira partida na Copa do Mundo.

Com um gol e uma assistência para Oh Hyeon-gyu, Hwang assumiu o papel principal e garantiu que o gol de abertura de Ladislav Krejcí fosse totalmente apagado.

Após a partida, Hwang foi eleito pela FIFA o Melhor Jogador da Partida. O mundo inteiro o viu brilhar. De acordo com o Transfermarkt, o jogador de 29 anos do Feyenoord vale atualmente 7 milhões de euros.

Moder, de 27 anos, que assim como Hwang tem contrato até 2028, está avaliado em 10 milhões de euros. A Polônia não participará da Copa do Mundo neste verão.