O Fulham, da Inglaterra, segue com suas movimentações para reforçar o elenco com talentos formados na academia do Real Madrid, já que o clube londrino colocou Manuel Ángel Morán, capitão do Castilla, como um novo alvo nas últimas horas da janela de transferências, aproveitando-se do conhecimento prévio que o jogador tem com o técnico Álvaro Arbeloa.

De acordo com o jornal espanhol "As", Manuel Ángel se aproximou da transferência para a Premier League, depois que o Fulham se tornou a opção preferida do jogador após o fracasso de sua transferência para o Almería, diante das dificuldades econômicas enfrentadas pelo clube espanhol, fazendo com que o destino do meio-campista mudasse nos últimos dias.

Arbeloa conhece de perto as qualidades de Manuel Ángel, depois que o jogador foi um dos elementos fundamentais nos quais o técnico se apoiou durante seu período nas equipes de base do Real Madrid, além de ter sido Arbeloa o treinador que lhe deu a oportunidade de estrear pela equipe principal.

Essa relação dá ao Fulham uma vantagem adicional nas negociações, já que o capitão do Castilla pode voltar a se ver sob o comando de um técnico que conhece bem seu potencial, mas desta vez na Premier League e no estádio Craven Cottage.

Manuel Ángel não representa um caso isolado na política atual do Fulham, já que o clube inglês contratou durante o verão atual Gonzalo García e César Palacios, em negócios que fortaleceram os laços entre o clube londrino e a academia do Real Madrid, e que renderam ao clube espanhol receitas financeiras de cerca de 50 milhões de euros.

Pitarch fechou a porta para o Fulham

O Fulham havia colocado Thiago Pitarch entre seus principais alvos para reforçar o meio-campo, mas a transferência do jogador fracassou depois que José Mourinho se recusou a abrir mão dele.

O técnico português conta com Pitarch em seu projeto no Real Madrid, e considera que o meio-campista é capaz de desempenhar um papel importante ao longo da temporada, especialmente depois de já ter tido a oportunidade de estrear pela equipe principal, o que fez com que sua saída não esteja em pauta atualmente no mercado de transferências.