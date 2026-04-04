Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
من مباراة الأهلي وضمك في دوري روشنX/AlAhli_FC
GOAL

Traduzido por

A magia do Al-Ahli deixa o técnico do Damac furioso... O que aconteceu?

Al-Ahli x Damac
Al-Ahli
Damac
Campeonato Saudita
F. Carille
Arábia Saudita
Brasil

Declarações iradas do técnico brasileiro

O brasileiro Fábio Carille, técnico do Damac, expressou sua profunda indignação após a derrota surpreendente para o Al-Ahli por 3 a 0, na noite deste sábado, válida pela 27ª rodada da Liga Profissional Roshen, afirmando que os dois gols sofridos nos primeiros 6 minutos foram resultado de erros que sua equipe deveria ter treinado continuamente.

O saldo do “Cavaleiro do Sul” ficou em 22 pontos, na 15ª posição da tabela da Liga Roshen, enquanto o Al-Ahli chegou a 65 pontos, ocupando provisoriamente o segundo lugar.

Carille destacou, em declarações à imprensa, que sua equipe sofreu dois gols em apenas dois minutos, o que ele descreveu como algo chocante diante de um time do porte do Al-Ahli, o que afetou o andamento da partida desde o início.

Carille acrescentou que os gols sofridos pela equipe ocorreram de acordo com as mesmas observações em que se concentraram durante os treinos antes da partida, o que reflete a necessidade de rever a aplicação das estratégias defensivas e analisar o desempenho individual e coletivo dos jogadores nas próximas partidas.

O técnico concluiu sua declaração enfatizando que a equipe ainda tem sete partidas decisivas pela liga pela frente, indicando que se empenhará ao máximo para alcançar os melhores resultados possíveis em cada confronto, ressaltando a importância do foco e do trabalho árduo para corrigir os erros e recuperar o equilíbrio antes do fim da temporada.

Campeonato Saudita
Al-Fayha crest
Al-Fayha
ALF
Al-Ahli crest
Al-Ahli
AHL
Campeonato Saudita
Damac crest
Damac
DHA
Al Qadsiah crest
Al Qadsiah
ALQ
Publicidade