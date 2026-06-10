A KNVB põe fim ao cenário do Harry Styles e intervém

A KNVB anunciou nesta quarta-feira que as regras relativas aos play-offs e ao uso dos estádios sofrerão algumas alterações. A federação quer evitar um cenário semelhante ao de Harry Styles e também está ajustando o formato dos play-offs da Keuken Kampioen Divisie, conforme informou Jan de Jong, diretor-geral da Eredivisie CV, à ESPN.

De Jong informou que os play-offs serão reformulados e que serão implementadas mudanças, algo que é discutido após cada temporada. “Para evitar qualquer mal-entendido: todos os anos, a diretoria da competição deve definir como serão os play-offs”, começou ele.

Ele informa que os playoffs da KKD voltarão ao formato antigo. “No ano que vem, o décimo sexto colocado da VriendenLoterij Eredivisie voltará a disputar as semifinais. Isso é possível, pois temos tempo suficiente. No ano seguinte haverá novamente um Campeonato Europeu, então vamos analisar a situação novamente.”

Nesta temporada, o décimo-sexto colocado, o FC Volendam, chegou à final. No entanto, a equipe de Rick Kruys não conseguiu superar o Willem II. Os jogadores de Tilburg foram superiores na final, após a disputa de pênaltis.

Também nas eliminatórias para as competições europeias será implementada uma mudança. O Ajax teve que disputar as eliminatórias no estádio do Volendam, porque a Johan Cruijff ArenA estava ocupada devido aos shows de Harry Styles. Essas regras também serão reforçadas.

“Na semana passada, decidimos na reunião de sócios que, em princípio, todos os clubes da Eredivisie devem ter seu estádio disponível desde a Johan Cruijff Schaal até a última partida das eliminatórias”, diz De Jong. “Caso isso, inesperadamente, não ocorra, você pode perder o direito de jogar em casa nas eliminatórias europeias.”

No entanto, é possível buscar uma alternativa e verificar se é possível mudar de local, mas também há regras associadas a isso. “É possível buscar uma alternativa, para a qual a diretoria da competição deve dar autorização. Se a diretoria da competição não der essa autorização, você perde o direito de jogar em casa e terá que disputar uma partida fora de casa.”

"O clube tem, portanto, a possibilidade de mudar de local, mas isso deve ser feito antes de 1º de janeiro."