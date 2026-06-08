A KNVB decide sobre a suspensão de Guus Til após o cartão vermelho

A KNVB esclareceu as consequências do cartão vermelho recebido por Guus Til no amistoso internacional da Holanda contra o Uzbequistão (vitória por 2 a 1). O meio-campista do PSV foi expulso nos minutos finais da partida após um infeliz toque de mão.

Til entrou em campo após o intervalo, substituindo Frenkie de Jong, e se envolveu em um momento marcante nos minutos finais. A bola bateu acidentalmente em sua mão, e o árbitro inicialmente deixou o jogo prosseguir. Após a intervenção do VAR, o incidente foi avaliado como a privação de uma clara oportunidade de gol, o que resultou em um cartão vermelho direto.

Após o jogo, surgiu alguma incerteza sobre as possíveis consequências da expulsão. Til teve que temer por uma possível suspensão para a primeira partida da Copa do Mundo contra o Japão.

No entanto, esse receio revelou-se infundado. A KNVB confirmou à ESPN que, embora Til tenha recebido uma suspensão de um jogo, esta se aplica apenas a partidas amistosas. Um cartão vermelho em um jogo amistoso só pode resultar em suspensão para uma partida oficial em caso de má conduta grave, mas não é esse o caso aqui.

Assim, o técnico Ronald Koeman poderá contar com Til durante a partida de estreia da Oranje na Copa do Mundo. O meio-campista cumprirá a suspensão de uma partida no próximo amistoso internacional da Holanda.