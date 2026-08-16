O Juventus elevou sua proposta para fechar uma das contratações de destaque durante a atual janela de transferências de verão.

Segundo o jornal britânico "The Athletic", o Aston Villa recebeu uma nova oferta do Juventus pelo goleiro Emiliano Martínez, com a diferença atualmente diminuindo entre a avaliação dos dois clubes sobre o goleiro argentino.

O clube italiano se mostrou disposto a pagar até 10 milhões de euros, sendo 7 milhões de euros como valor inicial, além de 3 milhões de euros adicionais atrelados ao sucesso da equipe.

A oferta fica abaixo do preço garantido de 10 milhões de euros, que o Aston Villa exige atualmente, mas ambas as partes se aproximam de chegar a uma solução intermediária.

Os termos pessoais com o goleiro de 33 anos, que atua pela seleção da Argentina, não representarão qualquer problema.

O "The Athletic" havia informado no sábado que Martínez está em negociações para deixar o Aston Villa neste verão, ao mesmo tempo em que o clube inglês intensifica seus esforços para contratar o goleiro do Parma, Zion Suzuki.

Este verão presencia a continuidade da incerteza sobre o futuro do goleiro argentino com o Aston Villa pela segunda temporada consecutiva.

O Manchester United havia entrado em negociações para contratá-lo no verão passado, e também apresentou uma proposta para tê-lo por empréstimo nas etapas finais da janela de transferências, mas foi recusado.

Martínez, goleiro da seleção da Argentina, tem contrato com o Aston Villa até 2029, depois de assinar um novo contrato em agosto de 2024.

Martínez disputou 44 partidas em todas as competições na temporada passada, contribuindo para que o Aston Villa ocupasse a quarta colocação na Premier League e conquistasse a Liga Europa.