A Justiça francesa choca Achraf Hakimi com decisão oficial no "caso de estupro"





O marroquino Achraf Hakimi, astro do Paris Saint-Germain, recebeu um duro golpe nesta quarta-feira, após a divulgação de uma decisão oficial referente ao caso em que é acusado de estupro.

O zagueiro do Paris Saint-Germain, acusado de estupro por uma jovem em fatos que remontam a 2023, havia recorrido da decisão judicial proferida em junho passado, que determinava seu envio a julgamento.

No entanto, o mais alto tribunal do sistema judiciário francês acabou rejeitando seu recurso, o que abriu caminho para seu julgamento.

De acordo com o site "Foot Mercato", a Corte de Cassação francesa, o mais alto tribunal do país, confirmou nesta quarta-feira que Achraf Hakimi será julgado perante o tribunal criminal do departamento de Hauts-de-Seine.

Bertrand Périer, advogado da parte autora perante a Corte de Cassação, declarou em comunicado divulgado pela agência France Presse: "A Corte de Cassação rejeitou o recurso de Achraf Hakimi, por considerar que não há motivos sérios que justifiquem sua aceitação".

Esta decisão não constitui uma condenação do jogador, uma vez que isso será apreciado durante seu julgamento perante o tribunal criminal competente.

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