Raúl Asencio esteve perto de deixar o Real Madrid durante o verão, depois de receber três propostas tentadoras, entre elas duas da Premier League, do Chelsea e do Liverpool, e outra da Turquia. Mas ele optou por ficar, acreditando que o trabalho duro e a paciência lhe dariam uma nova oportunidade. E parece que esse momento finalmente chegou.

A expulsão de Dean Huijsen durante o clássico, somada à lesão de Ibrahima Konaté com a seleção da França, trouxe Asencio de volta à disputa pela posição de zagueiro central. E esses acontecimentos chegam em um momento ideal para o jogador, que não disputou um único minuto desde o início da temporada.

O Real Madrid havia contratado Konaté depois de buscar por muito tempo um novo defensor, o que fez de Asencio um dos nomes cotados para sair em busca de um retorno financeiro. Ainda assim, o jogador manteve sua postura e recusou as três propostas que recebeu, preferindo permanecer e esperar sua chance.

A decisão de Asencio não foi fácil, especialmente depois de ter ficado fora dos planos de José Mourinho por alguns períodos, mas ele acreditava que poderia disputar uma vaga de titular. Por isso, optou por continuar trabalhando e esperar o momento certo, recusando-se a considerar a chegada de um novo zagueiro ou as propostas do exterior como um indicativo decisivo sobre seu futuro.

E agora, as circunstâncias podem provar que sua decisão foi acertada, depois que o Real Madrid passou a precisar de opções adicionais na zaga, segundo informou o jornal espanhol "Marca".









Asencio também enfrentou um verão complicado fora das quatro linhas. Ele foi absolvido no caso relacionado à divulgação de segredos, antes de voltar aos holofotes por conta do episódio de direção sob efeito de álcool.

Os exames mostraram que o nível de álcool em seu sangue ultrapassou o limite legal em quatro vezes, levando o jogador a admitir seu erro e a ser multado em 14.400 euros, além de ter a carteira de motorista suspensa por oito meses.

O episódio não passou despercebido dentro do Real Madrid, já que Mourinho fez questão de enviar uma mensagem pública a Asencio, ressaltando que um jogador do Real Madrid representa o clube o tempo todo e que suas atitudes fora de campo refletem na imagem da equipe.









O treinador português afirmou: "Todos nós cometemos erros, mas o acúmulo de erros é algo diferente. Não estou satisfeito". Ainda assim, Mourinho já havia elogiado o profissionalismo de Asencio dentro do clube e o descrito como um "jogador exemplar", apontando que ele é um dos primeiros a chegar aos treinos e um dos últimos a sair, especialmente durante o período de recuperação.

Agora, a bola parece estar no campo de Asencio. Ele se recuperou de seus problemas físicos e trabalha para retomar a forma e seu lugar no time, enquanto sua condição física, sobretudo a lesão na perna, segue sendo um dos principais pontos que precisam de acompanhamento.

Asencio ainda não disputou nenhuma partida nesta temporada, assim como Thiago Pitarch e Lunin. Mas a expulsão de Huijsen e a lesão de Konaté podem mudar tudo e dar ao zagueiro do Real Madrid uma oportunidade há muito esperada de provar que merece permanecer e competir dentro do Santiago Bernabéu.