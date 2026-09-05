Em uma épica batalha futebolística que prendeu a respiração no estádio San Siro, a Internazionale conseguiu uma virada excepcional e transformou a desvantagem de dois gols em uma vitória dramática por 3 a 2 sobre o seu visitante Napoli, pelo confronto de destaque da terceira rodada do Campeonato Italiano.

A partida teve emoção logo cedo, a partir do segundo minuto, quando a Inter quase abriu o placar com um chute rasteiro disparado dos limites da área, que o goleiro Meret afastou com maestria. A resposta dos donos do sul veio rápida, aos sete minutos, com um cruzamento que causou confusão, finalizado por Anguissa e completado em seguida por Politano, num lance que revelou um brilho notável do goleiro da Inter, Martínez, ao defender as duas tentativas consecutivas.

As duas equipes seguiram trocando perigo: aos 22 minutos, Santos chutou uma bola rasteira que Martínez segurou em dois tempos, enquanto Pisilli mostrou uma habilidade excepcional aos 36 minutos ao driblar a defesa do Napoli antes de finalizar uma bola que passou por cima do travessão. E momentos antes do fim do primeiro tempo, Højlund desperdiçou uma chance clara, estando livre de marcação, para que a primeira etapa terminasse no empate sem gols.

Com o início do segundo tempo, o confronto se incendiou de forma repentina: o Napoli aproveitou um grande erro de Barella em um passe recuado aos 50 minutos, deixando Santos livre, que se chocou com Martínez, antes de a bola voltar para Politano, que a mandou para as redes. E a Inter mal havia se recuperado do choque quando Højlund a surpreendeu com o segundo gol aos 53 minutos, com um chute forte de fora da área.

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A reação dos Nerazzurri veio rápida: aos 56 minutos, Dimarco enviou um cruzamento preciso de primeira para Martínez, que a colocou com facilidade no gol vazio, marcando o gol que diminuiu a diferença. Dimarco seguiu criando perigo com outro cruzamento para Lautaro aos 60 minutos, que passou rente à trave, antes de o travessão se encarregar de repelir a cabeçada de Thuram aos 74 minutos.

Os donos da casa continuaram pressionando com todo o seu peso ofensivo até que o minuto 82 lhes sorriu, quando o francês Thuram subiu em um cruzamento preciso e finalizou com uma bela cabeçada que morreu nas redes e anunciou o gol de empate.

E no primeiro minuto dos acréscimos, o capitão Martínez coroou o roteiro da loucura ao marcar o gol da vitória fatal, depois de completar uma bola perdida dentro da área que a defesa do Napoli não conseguiu afastar, mandando-a para dentro das redes e garantindo a conquista dos três pontos.

Com essa preciosa vitória, a Internazionale assumiu a liderança isolada com aproveitamento total, somando 9 pontos, enquanto o Napoli estacionou nos 3 pontos, caindo para a décima posição.

Vale lembrar que a Internazionale joga contra o Real Madrid na terça-feira, na primeira rodada da Liga dos Campeões da Europa.