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Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Sam Vreeswijk

Traduzido por

A Inglaterra não convence, mas é coroada campeã do grupo; Jordan Henderson bate recorde

Panamá x Inglaterra
Panamá
Inglaterra
Copa do Mundo
J. Bellingham
H. Kane

A Inglaterra encerrou a fase de grupos da Copa do Mundo como líder do grupo. Na última rodada, a equipe do técnico Thomas Tuchel venceu com dificuldade o Panamá por 0 a 2. Os gols foram marcados por Jude Bellingham e Harry Kane.

No momento do pontapé inicial, a Inglaterra já tinha a certeza de que estava classificada para a próxima fase. A única dúvida era se a equipe terminaria em primeiro, segundo ou até mesmo em terceiro lugar no grupo. O Panamá já estava eliminado.

Mesmo assim, a Inglaterra teve muita dificuldade contra o país centro-americano durante o primeiro tempo, que foi monótono. Jordan Pickford precisou fazer defesas em chutes de Tomás Rodríguez e José Luis Rodríguez. Pela Inglaterra, Marcus Rashford foi quem criou mais perigo.

Após o intervalo, a Inglaterra assumiu um pouco mais a iniciativa. Andrés Andrade quase marcou contra de forma infeliz, Rashford acertou a rede lateral e o goleiro Orlando Mosquera defendeu uma tentativa de Kane.

Aos 60 minutos, os ingleses finalmente abriram o placar, quando Bellingham desviou um escanteio para o fundo da rede: 0 a 1. Poucos minutos depois, o mesmo meio-campista deu uma boa assistência com um cruzamento para o 0 a 2 de Kane, que cabeceou para o gol.

Depois disso, a Inglaterra voltou a diminuir um pouco o ritmo, mas o Panamá não conseguiu mais reagir, em parte porque um gol do reserva José Fajardo foi anulado por impedimento. A dez minutos do fim, Tuchel colocou Jordan Henderson em campo. O ex-jogador do Ajax tornou-se, assim, o primeiro inglês da história a disputar quatro Copas do Mundo.

Com essa vitória, a Inglaterra termina com sete pontos, na primeira colocação do Grupo L. Na próxima fase, enfrentará um país que ficou em terceiro lugar no grupo. Em uma eventual quartas de final, o Brasil pode ser o adversário.

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