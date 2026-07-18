A Inglaterra ameaça se retirar caso sofra discriminação racial por parte da torcida argentina

Jamie George, capitão da seleção inglesa de rúgbi, alertou que sua equipe adotará uma postura firme caso seus jogadores sejam alvo de qualquer tipo de abuso racista durante o confronto contra a Argentina, marcado para hoje, sábado, na terceira rodada do Torneio das Nações.

Essa advertência surge um ano depois que jogadores da seleção inglesa sofreram insultos racistas durante uma partida disputada na Argentina, em um momento de clima tenso, poucos dias após a semifinal da Copa do Mundo de Futebol entre a Argentina e a Inglaterra (2 a 1) nos Estados Unidos.

Leia também

Trump: Queremos sediar a Copa do Mundo sem o Canadá e o México... e Infantino tomou uma decisão excelente

Atacante da Espanha: “Vou apertar a mão de Trump por obrigação, para que ele não me coloque na prisão”

Os ingleses ainda guardam a lembrança de sua viagem a San Juan, em julho de 2025, quando os jogadores reservas Asher Oboku-Fordgore e Chander Cunningham-South sofreram insultos racistas por parte da torcida argentina. Um ano depois, a seleção inglesa confirmou que está pronta para tomar uma posição caso o incidente se repita.

Jimmy George disse, durante uma coletiva de imprensa: “Se algo desse tipo acontecer, merece a reação mais firme possível. Isso não tem lugar no nosso mundo, e estou totalmente convencido disso. Tivemos discussões sobre o cenário ‘e se?’. Espero sinceramente, e estou otimista, que a União Argentina de Rúgbi (UAR) tenha agido com seriedade”.

George acrescentou, segundo o jornal francês “L’Équipe”: “Ao mesmo tempo, temos um plano alternativo. A primeira coisa que faremos é notificar o árbitro sobre o que vimos para que ele inclua isso no relatório. Quanto ao que faremos da nossa parte, estamos prestes a tomar uma decisão a respeito”.

O jogador do clube Saracens acrescentou que manterá conversas com seus companheiros, de diferentes origens, para definir como lidar com qualquer possível incidente.

Quando questionado se a seleção inglesa poderia chegar ao ponto de abandonar o campo, George respondeu: “Essa é uma opção que estamos analisando”.