Sean Steur causou uma enorme impressão no seu primeiro jogo pelo Newcastle United. O médio neerlandês está a ser muito elogiado por vários meios de comunicação britânicos pela sua exibição frente ao Gateshead FC, clube do quinto escalão.

Steur foi vendido pelo Ajax ao Newcastle United de forma repentina há duas semanas. Os amsterdameses encaixaram nada menos do que 27 milhões de euros com a transferência de saída.

Rapidamente ficou claro que Steur teria uma oportunidade na pré-temporada, e tudo indica que a está a agarrar com as duas mãos. Logo aos quinze minutos começaram a surgir mensagens elogiosas sobre ele.

“Sean Steur parece tecnicamente muito bom. Está mesmo a roubar a cena no meio-campo”, escreveu Lee Ryder no X. Ele acompanha o Newcastle no jornal local The Chronicle.

Também o The Telegraph ficou impressionado com o jogador de Volendam. “Sean Steur parece um jogador talentoso... o jovem neerlandês já mostrou algumas belas jogadas. Procura sempre oportunidades para um passe ofensivo e é um verdadeiro destaque”, escreveu o jornal logo aos vinte minutos.

Também os adeptos do Newcastle estão enormemente impressionados com a nova contratação, como fizeram questão de mostrar no X. “Estamos há apenas vinte minutos, mas o Steur é claramente o destaque. Gosta de receber a bola no pé e procura sempre um passe para a frente”, disse um adepto.

Outro adepto está igualmente entusiasmado. “Belas receções do Steur. Este miúdo tem qualquer coisa”, pode ler-se.