A imprensa britânica é unânime em relação a Jorrel Hato após a derrota na final da FA Cup

Jorrel Hato recebeu elogios da imprensa britânica na noite de sábado e na manhã de domingo. O zagueiro do Chelsea teve um ótimo desempenho na final da FA Cup contra o Manchester City (derrota por 0 a 1).

Após cerca de meia hora, o Manchester City parecia abrir o placar com Erling Braut Haaland. No entanto, seu gol foi anulado porque o autor do passe, Matheus Nunes, estava em posição de impedimento. Pouco antes do intervalo, Haaland viu um chute ser defendido com brilhantismo por Robert Sánchez.

O Chelsea começou melhor o segundo tempo, mas isso não rendeu grandes chances para os londrinos. Para o Manchester City, foi a quinze minutos do fim que finalmente saiu o gol. Semenyo desviou um cruzamento rasteiro de Haaland por trás da perna de apoio, mandando a bola para o fundo da rede: 0 a 1.

Apesar da derrota, Hato foi poupado pela mídia inglesa. A Sky Sports deu a ele nota 6. “Ele fez muito trabalho defensivo e, de vez em quando, avançou bem. Não cometeu muitos erros.”

O GOAL e o Football London também lhe deram nota 6. “Muito sólido na defesa. Teve um pouco de dificuldade com Semenyo no início, mas foi melhorando ao longo da partida”, escreveu o primeiro veículo de comunicação.

O The Mirror e o local Chelsea Chronicle foram ainda mais positivos. Eles deram ao ex-zagueiro do Ajax uma nota 7 por sua atuação.

“Ele foi um dos melhores jogadores do Chelsea. Evoluiu de forma realmente impressionante nesta temporada”, escreveu o Chelsea Chronicle.

O The Guardian observou ainda que o zagueiro, de apenas 20 anos, poderia ter recebido um pênalti após um empurrão de Abdukodir Khusanov na área. O árbitro de plantão, no entanto, não concordou com isso. Esse jornal, porém, foi o único a ser mais crítico com Hato e lhe deu nota 5.