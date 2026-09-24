Xavi fará sua estreia na noite de quinta-feira como técnico da seleção da Holanda. Uma nova campanha da Liga das Nações começa contra a Alemanha, que é comandada pelo também estreante Jürgen Klopp. O Voetbalzone monta uma escalação combinada das duas equipes.

Tanto para a Holanda quanto para a Alemanha, a Copa do Mundo do verão passado terminou em uma grande decepção. Os alemães foram surpreendentemente eliminados logo após a fase de grupos por Paraguai, nos pênaltis, enquanto a Holanda também acrescentou mais um trauma com penalidades à sua história. Nas dezesseis avos de final, Marrocos conseguiu controlar melhor o nervosismo.

O duelo da Liga das Nações na noite de quinta-feira não é interessante apenas pela história entre os dois países; as equipes também entram em campo com novos treinadores. Klopp e Xavi têm uma excelente oportunidade para começar seus trabalhos em grande estilo.

Xavi tomou decisões principalmente em relação à posição de centroavante da Holanda ao não convocar Memphis Depay e Wout Weghorst, enquanto Klopp selecionou nada menos que 44 jogadores. Para a partida contra a Holanda, ele reduziu o grupo para 24 atletas. As prováveis escalações das duas seleções foram colocadas lado a lado, e esta é a nossa Combined XI.

Goleiro: Bart Verbruggen

Bart Verbruggen teve um início falso de temporada na Premier League com uma atuação fraca contra o Chelsea (derrota por 4 a 3), mas depois se recuperou de forma excelente. O goleiro do Brighton & Hove Albion sofreu apenas mais um gol depois disso e somou ao todo onze defesas em três partidas de liga. Marc-André ter Stegen é o goleiro número 1 de Klopp. O experiente arqueiro alternou, nas últimas semanas, boas partidas no Ajax com gols sofridos nos quais pareceu menos convincente.

Lateral-direito: Denzel Dumfries

A Alemanha provavelmente começará o duelo com a Holanda com o estreante Philipp Treu. O lateral-direito de 25 anos tem enorme intensidade e grande capacidade de corrida, mas naturalmente ainda não se compara a Denzel Dumfries.

Dupla de zaga: Jonathan Tah e Virgil van Dijk

Se olharmos para os zagueiros pelo lado direito, na nossa opinião a disputa é extremamente equilibrada. Jonathan Tah se sente confortável com a bola e provou nas últimas temporadas que consegue jogar com muito espaço às costas da última linha. Jan Paul van Hecke também constrói bem as jogadas, gosta de defender de forma agressiva e começou pessoalmente muito bem sua temporada de estreia no Tottenham Hotspur. No entanto, ele ainda não tem a mesma experiência de Tah no mais alto nível da Liga dos Campeões e do cenário internacional.

Também entre Virgil van Dijk e Nico Schlotterbeck a escolha está longe de ser simples. Como o alemão acabou de voltar a ficar em forma e tem apenas dois jogos no corpo pelo Dortmund, a escolha pelo capitão da Holanda acaba sendo feita rapidamente.

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Lateral-esquerdo: Nathaniel Brown

Nathaniel Brown e Micky van de Ven dificilmente poderiam ser mais diferentes como tipos de defensores. Brown é um jogador extremamente ofensivo e versátil, que pode realmente agregar valor à Alemanha com a bola, enquanto Van de Ven tem na velocidade e no físico suas maiores armas. O internacional holandês é, por natureza, um zagueiro, razão pela qual a escolha recai sobre Brown.

Volante: Joshua Kimmich

Tudo indica que Joey Veerman fará na noite de quinta-feira seu retorno à seleção da Holanda depois de mais de dois anos. O meio-campista criativo começou de forma fortíssima sua passagem pelo Borussia Dortmund, onde rapidamente conseguiu conquistar uma vaga entre os titulares. Veerman terá, no próximo período, o desafio de convencer seus críticos de que também pode fazer a diferença em jogos grandes. Kimmich já provou isso muitas vezes no passado.

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Outros meio-campistas: Felix Nmecha e Jamal Musiala

Entre Ryan Gravenberch e Felix Nmecha, é difícil escolher. Gravenberch teve uma excelente temporada de estreia no Liverpool sob o comando de Arne Slot, mas com o novo técnico Andoni Iraola já não tem mais lugar garantido entre os titulares. Felix Nmecha, como novo reforço do Borussia Dortmund, vem causando grande impressão e, contra a Holanda, provavelmente terá de cuidar do equilíbrio no meio-campo ao lado de Kimmich. Há uma grande chance de Gravenberch começar mais adiantado pela Holanda, como camisa 8. Com base na forma atual, nossa preferência vai para o alemão de 25 anos.

Se olharmos para a posição de camisa 10, na verdade há apenas uma escolha lógica: Jamal Musiala. Ele desabou duas vezes durante a preparação para a temporada, mas agora já está recuperado. Musiala tem qualidades imensas e pode decidir o jogo desta noite praticamente sozinho. Tijjani Reijnders já brilhou muitas vezes com a camisa da Holanda no passado. Ainda assim, fica a dúvida se ele conseguirá novamente atingir seu nível mais alto após sua transferência para a Saudi Pro League.

Ponta-direita: Karim Adeyemi

Karim Adeyemi pode muito bem ser a pechincha da temporada. O Barcelona pagou apenas 22 milhões de euros para tirá-lo do Borussia Dortmund. Na Catalunha, o veloz atacante de lado já conseguiu causar boa impressão em pouco tempo. Para Crysencio Summerville vale o mesmo que para Reijnders: espera-se que ele atinja seu nível máximo, enquanto atua semanalmente em uma liga inferior.

Centroavante: Brian Brobbey

Escolher Brian Brobbey para a nossa Combined XI com base em seu hat-trick contra o Manchester City no último fim de semana talvez seja um pouco oportunista? Talvez. No entanto, Brobbey também teve uma temporada de estreia fortíssima com a camisa do Sunderland. Além disso, ele já travou grandes duelos com Tah em 2024, durante uma partida da Holanda contra a Alemanha. Naquela ocasião, Brobbey saiu vencedor da disputa em quase todos os lances. Isso acaba fazendo dele uma escolha lógica. Kai Havertz é um centroavante de um perfil totalmente diferente e pode fazer com que o ataque alemão funcione melhor como um todo.

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Ponta-esquerda: Cody Gakpo

Se alguém viveu um verão de transferências agitado, esse alguém foi Cody Gakpo. Depois de uma grande novela, ele acabou permanecendo no Liverpool e, nas últimas semanas, conduziu a equipe com firmeza com dois gols e quatro assistências. Também na seleção da Holanda, Gakpo sempre entregou. Por isso, Kevin Schade, que vem se destacando no Brentford, acaba ficando claramente atrás.

Combined XI Holanda/Alemanha: Verbruggen; Dumfries, Tah, Van Dijk, Brown; Kimmich, Nmecha, Musiala; Adeyemi, Brobbey, Gakpo.

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