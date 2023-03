A história bizarra de Pep Guardiola e uma "rejeição" de Julia Roberts

Treinador espanhol contou história envolvendo a atriz norte-americana após a vitória do Manchester City sobre o RB Leipzig na Champions League

Na tarde da última terça-feira (14), o Manchester City atropelou o RB Leipzig quando, em noite inspirada, Erling Haaland marcou cinco gols do 7 a 0 anotado pela equipe inglesa. Apesar do destaque conquistado pelo norueguês, Pep Guardiola também chamou atenção na entrevista coletiva pós-jogo, dizendo que a atriz Julia Roberts o "rejeitou".

O técnico do Manchester City começou a história relatando "ser um fracasso na Champions", citando alguns de seus ídolos, incluindo a estrela do cinema norte-americana: "Sou um fracasso na Liga dos Campeões. Se eu vencer a Liga dos Campeões três vezes seguidas, serei um fracasso. Tenho três ídolos em minha vida: Michael Jordan, Tiger Woods e Julia Roberts. Esses são meus três ídolos." Depois, o espanhol relatou que Julia Roberts visitou Manchester nos últimos anos mas não passou pelo Etihad Stadium, apenas pela região do rival, Manchester United, e isso o decepcionou.

"Julia Roberts veio para Manchester anos atrás - não nos anos 90, quando Sir Alex (Ferguson) estava ganhando títulos e títulos e títulos. Ela veio no período em que éramos melhores que o United, nesses quatro ou cinco anos, certo? E ela foi visitar o Man United. Ela não veio nos ver. É por isso que, mesmo que eu vença a Liga dos Campeões, não se compara ao fato de Julia Roberts ter vindo para Manchester e não veio nos ver."

"Mesmo se eu ganhar a Liga dos Campeões, não vai se comparar com a decepção que tive", finalizou Guardiola. Ao longo de seu período como comandante do Manchester City, de fato, o treinador chegou perto de vencer a competição apenas uma vez, quando acabou derrotado na final do torneio para o Chelsea, por 1 a 0, na edição de 2020/21. Na última temporada, acabou eliminado para o Real Madrid nas semifinais, mas busca o título novamente como favorito neste ano.