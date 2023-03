Por que Pep Guardiola substituiu Erling Haaland e impediu recorde de gols na Liga dos Campeões?

O técnico do Manchester City negou que a razão tenha a ver com Lionel Messi e elogiou o norueguês

Erling Haaland viveu uma noite mágica nesta terça-feira (14), quando marcou cinco gols - e igualou um recorde - pelo Manchester City contra o RB Leipzig, pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. Tudo poderia ter sido ainda melhor se Pep Guardiola não tivesse substituído o norueguês aos 18 minutos do segundo tempo.

Aos 22 anos, Haaland atingiu o incrível feito de entrar para uma lista extremamente seleta lista de apenas três jogadores a marcarem cinco gols em uma partida de Liga dos Campeões, junto de Lionel Messi e Luiz Adriano. No entanto, se não tivesse sido substituído, o atacante poderia ser o primeiro a ter seis bolas na rede em um só jogo do torneio europeu, o que fez muita gente estranhar a escolha de Guardiola de sacá-lo da partida.

O treinador, porém, se justificou em sua escolha, deixando claro que não sabia sobre o recorde - principalmente para aqueles que o acusaram de não deixar Haaland superar Messi, com quem Guardiola tem uma relação. Elogiando a partida do norueguês, ele explicou seu raciocínio.

"Se ele atingir este marco aos 22, 23 anos, sua vida seria uma chatice. Ele não teria uma meta para alcançar no futuro - aqui ou em qualquer lugar. É por isso que eu fiz a substituição:, disse Guardiola após o jogo. "Eu não sabia sobre Messi, mas eu faço uma substituição porque normalmente quando o jogo termina, queremos que eles joguem. Ele marcou cinco gols… mas o problema é que toda vez que não fizermos dois ou três gols ele será criticado. Esta é a realidade".

Pep também exaltou a partida feita por Haaland além dos cinco gols, com seu posicionamento e movimentação. Para o treinador, quando o norueguês joga bem e se sente à vontade no campo, o time todo sai ganhando com isso.

Agora, além das quartas de final da Liga dos Campeões, o City e Guardiola contam com Haalad para ajudá-los na reta final da Premier League, ainda com chance de títulos, e da Copa da Inglaterra, que também já está nas quartas de final.