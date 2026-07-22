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Jose Mourinho Roma Europa League final 2023Getty

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A guilhotina de Mourinho começa a funcionar... Dupla do Real Madrid no topo da lista de saídas

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J. Mourinho
R. Asencio
F. Mastantuono
G. Garcia
D. Huijsen
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Um relatório da imprensa afirmou que o português José Mourinho, treinador do Real Madrid, tomou várias decisões relativamente a alguns jogadores da equipa, após o início do período de preparação.

Passou pouco mais de uma semana desde o regresso de José Mourinho ao trabalho, tendo o treinador português, a sua equipa técnica e os jogadores que não participaram no Mundial reunido em Valdebebas.

 Isto proporciona uma oportunidade para os jogadores recuperarem a condição física após as férias, mas não se resume a isso, pois, para o treinador, esta é uma oportunidade para avaliar alguns jogadores, sobretudo os mais jovens, de modo a determinar se poderão dar um contributo valioso na próxima temporada.

Após as sessões de treino iniciais, o treinador português e os decisores do Real Madrid tomaram algumas decisões preliminares.

 O Real Madrid pediu ao seu jogador Franco Mastantuono para sair, de acordo com o que noticiou a rádio "Cadena COPE" esta quarta-feira.

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 O jogador argentino, que se juntou à equipa por 60 milhões de euros no verão passado, não tem um lugar como titular no plantel para a próxima temporada, e o Real Madrid pretende emprestá-lo. José Mourinho quis vê-lo jogar antes de tomar a decisão, e não ficou totalmente convencido com o desempenho do ex-jogador do River Plate, esperando-se que o jogador argentino receba várias propostas.

A estação de rádio noticiou também que Raúl Asencio será obrigado a deixar Santiago Bernabéu, pelo menos temporariamente, pois não faz parte dos planos de José Mourinho, esperando-se a contratação de um novo defesa.

 Por outro lado, espera-se a permanência de Gonzalo García, cujo futuro também era incerto, sobretudo com o regresso de Endrick, depois de ter impressionado o treinador português.

Dean Huijsen deposita grandes esperanças neste período, pois a saída não é uma opção em cima da mesa para o defesa espanhol, mas ele estava empenhado em provar o seu valor a Mourinho, especialmente após a sua exclusão da lista de Espanha para o Mundial.

E, como noticiou recentemente o jornal "As", ele impressiona todos nos treinos e apresenta um desempenho notável, o que despertou o interesse do treinador.

 Quanto ao jovem médio espanhol Chérif Fofana, com apenas 16 anos de idade, também demonstra um potencial promissor, e Mourinho poderá mantê-lo no estágio durante todo o período de preparação para a nova temporada.

 Aos poucos, os jogadores do Mundial irão regressar e, apesar do seu estatuto, também terão de provar o seu valor perante José Mourinho.

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