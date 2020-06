A Globo vai passar Bangu x Flamengo pelo Carioca nesta quinta-feira?

Ainda não há uma definição sobre a transmissão do retorno do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro

O e o Grupo Globo ainda não chegaram a um acordo para a exibição das partidas do . As negociações que se arrastam há meses foram interrompidas por dois motivos: o quer transmitir suas partidas em seus canais oficiais e pede um valor considerado alto pela emissora para que ela passe os jogos do clube no estadual.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Ainda sem acordo, nenhuma partida do Flamengo no Carioca 2020 teve transmissão na TV. O duelo entre Flamengo x , o último antes da paralisação causada pela pandemia do novo coronavírus, foi transmitido no GloboEsporte.com e no Globoplay, plataformas do Grupo Globo na internet.

Mais times

Até o momento, quem quiser acompanhar a partida entre Bangu x Flamengo nesta quinta-feira, às 21h, no duelo que marca o reinício do Carioca, terá que fazer à moda antiga e ouvir no rádio. A Rádio Globo já anunciou a transmissão do duelo com narração de Luiz Penido. Aqui, na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Nesta quinta-feira, um novo elemento entrou nas discussões: uma Medida Provisória publicada no Diário Oficial e assinada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) levantou a possibilidade de o mandante de um jogo de futebol ser o dono dos direitos para sua transmissão, sem ser necessário um acordo com os dois times envolvidos.

Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, afirmou que como é o o mandante da partida desta quinta-feira depende apenas da emissora carioca a decisão de transmitir o jogo, pois a Rede Globo tem contrato com o Bangu.

"Acabei de receber a notícia que o presidente publicou que o direito de imagem do clube é do mandante do jogo. A boa notícia para os torcedores é que a rede de televisão que detém os direitos de transmissão do Bangu e de todos os demais clubes está liberada para passar o jogo [hoje] à noite, ela só não passará o jogo se não quiser. Assim como o Flamengo terá o direito de passar o jogo contra o Boavista, no fim de semana, porque o Flamengo terá o mando de campo", disse Landim em entrevista à TV Bandeirantes.

O jornalista Rodrigo Mattos, do UOL, esclarecereu que, por se tratar de uma Medida Provisória, ainda há a necessidade de aprovação do Congresso. Landim, assim, teria se precipitado na conclusão emitida na entrevista à Bandeirantes. O fato é que há muitas dúvidas no ar sobre a situação dos contratos de transmissão de eventos esportivos que já estavam em vigência antes desta MP.

É uma MP o que significa que vai ter que passar pelo congresso. Como é uma mudança grande, ainda deve ter muita discussão sobre o tema — Rodrigo Mattos (@_rodrigomattos_) June 18, 2020

A Globo, por sua vez, na última quarta-feira, emitiu uma nota oficial mostrando preocupação com o retorno do Campeonato Carioca nas condições de segurança anunciadas pela Ferj. E ao abordar o tema, explica que colocar um jogo "no ar" requer tempo.

Mais artigos abaixo

Em trecho da nota oficial, a emissora diz que "é necessário tempo e planejamento para que se viabilize o retorno da transmissão dos jogos. A indefinição sobre as condições de segurança para essa retomada e a incerteza sobre o formato que será adotado para o reinício do campeonato às vésperas da data marcada para seu reinício causam grande preocupação e tornam incerta a viabilização da retomada das transmissões."

Uma reunião marcada para a tarde desta quinta-feira deve contar com a presença de Flamengo e Globo para discutir o assunto.