A França dá um suspiro de alívio antes da semifinal da Copa do Mundo

O astro Kylian Mbappé causou grande preocupação nos círculos franceses após cair no gramado vinte minutos antes do fim da partida das quartas de final, que terminou com a vitória da França sobre o Marrocos por 2 a 0; a equipe médica interveio imediatamente para colocar uma bolsa de gelo sobre seu pé direito, na noite de ontem, quinta-feira.

Apesar dessa cena preocupante, o artilheiro da atual edição da Copa do Mundo, com oito gols — empatado com o astro argentino Lionel Messi —, rapidamente dissipou os temores e tranquilizou a todos; primeiro ao pular e dançar com entusiasmo diante dos torcedores franceses para comemorar a classificação, depois ao conversar calmamente com seus companheiros de equipe, além do que afirmaram pessoas próximas ao elenco dos Bleus nesta sexta-feira, segundo reportagem do jornal francês “L’Équipe”: “Tudo ficará bem, não passa de um simples hematoma”.

Mbappé tem dedicado muita atenção e cuidado especial a essa região específica desde que sofreu uma lesão grave no tornozelo direito durante a final da Copa da França de 2020 contra o Saint-Étienne, pois se trata de uma área sensível que pode lhe causar dores em caso de qualquer impacto forte.

O atacante francês teve um dia de descanso hoje, sexta-feira, junto com o restante dos companheiros, e a intensidade dos treinos físicos destinados a ele poderá ser ajustada caso as dores retornem com a retomada dos treinos no sábado; no entanto, tudo indica que, salvo surpresas inesperadas, ele estará pronto e à disposição do técnico na próxima terça-feira, em Dallas, para disputar a esperada semifinal contra o vencedor do confronto entre Espanha e Bélgica.

Nesse mesmo contexto, espera-se que a seleção francesa receba um forte reforço com o retorno do meio-campista Aurélien Tchouaméni; após sua ausência forçada da partida das quartas de final devido a uma lesão no ligamento colateral que sofreu na véspera da partida das oitavas de final contra o Paraguai. Os cinco dias dedicados à recuperação representaram uma oportunidade de ouro para o jogador do Real Madrid recuperar sua forma física e se juntar novamente ao grupo.

Caso recupere totalmente sua forma física, espera-se que ele seja titular no lugar de Mano Kone. Apesar das excelentes atuações deste último, o ex-jogador do Toulouse ainda ocupa o segundo lugar nas preferências do técnico Didier Deschamps, atrás de Chouaméni, que é o vice-capitão da seleção.

Por outro lado, os jogadores da seleção francesa tiveram um dia especial dedicado a encontros com familiares, amigos e agentes, com a obrigação de retornar ao hotel até as 20h, horário local; alguns jogadores aproveitaram as horas livres para sair para jantar e comemorar a classificação, enquanto outros pensaram em deixar a cidade de Boston para explorar outras cidades americanas, antes de desistirem da ideia por recomendação da equipe de segurança.

Está previsto que a seleção francesa retorne hoje ao seu centro de treinamento na Universidade de Bentley, antes de a equipe embarcar amanhã à tarde com destino à cidade de Dallas; A decisão de viajar mais cedo se deve aos compromissos com a mídia agendados para a manhã de segunda-feira, o que impede a delegação de viajar por quatro horas no mesmo dia, a fim de evitar o cansaço e a pressão da agenda, ficando combinado que a delegação francesa retorne a Boston assim que a partida terminar.