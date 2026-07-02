A FIFA estuda mudar a data da Copa do Mundo... e surgem dúvidas sobre o calor no Marrocos

Em 2022, devido ao calor intenso no Catar, a Federação Internacional de Futebol (FIFA) tomou a decisão de transferir a Copa do Mundo para o meio do inverno, no meio da temporada local.

Em campo, o nível apresentado pelas seleções impressionou os observadores, e muitos jogadores e treinadores expressaram seu apreço pela realização da Copa do Mundo no meio da temporada europeia.

Com o aquecimento global e o grande aumento nas temperaturas registradas em várias partes do mundo durante os meses de junho e julho, a FIFA está agora avaliando a possibilidade de rever todo o seu calendário, segundo a rede francesa “Radio Monte Carlo”.

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Há alguns dias, alguns treinos também vêm sendo realizados em condições climáticas extremamente adversas, o que vem se repetindo em várias cidades desde o início do torneio, com grandes variações nas condições meteorológicas dependendo da cidade e do estádio.

De modo geral, essas condições levantam uma questão cada vez mais presente nos corredores da FIFA: deve-se continuar a organizar a Copa do Mundo durante o verão? E, se for o caso, em que condições?

De acordo com as informações mais recentes, a Federação Internacional está atualmente estudando uma reestruturação mais abrangente do calendário internacional, para os anos seguintes à Copa do Mundo de 2030.

O calendário da FIFA permanece definido até 2030, quando a próxima Copa do Mundo será realizada no verão, distribuída por três continentes, com Portugal, Espanha e Marrocos sediando a maioria dos jogos.

O calor no Marrocos

Um dos principais dirigentes da FIFA, envolvido nesse assunto, afirmou: “Acredito que haja uma tomada de consciência gradual sobre essa questão”, antes de levantar uma questão sobre a próxima Copa do Mundo: “Vocês conseguem imaginar jogar agora em Marraquexe?”.

De acordo com dados do serviço meteorológico francês de 2 de julho, Rabat registrou 35 graus Celsius, enquanto a temperatura em Marraquexe chegou a 43 graus.

Embora a FIFA não pretenda alterar a data da Copa do Mundo de 2030, o dirigente enfatizou que “é preciso pensar seriamente no assunto” para as edições seguintes, observando que Infantino “não está de forma alguma fechado a essa ideia”.

Ele acrescentou: “Sempre se diz: sim, mas o estádio terá ar-condicionado. Mas não é apenas o gramado que deve ser levado em consideração, e sim a situação como um todo. Os campos de treinamento são adequados para o calor extremo? Os locais de recepção da FIFA são adequados para o público e para as pessoas que trabalham lá? O horário dos jogos deve ser ajustado?”.

E continuou: “Não é só o estádio que importa. Vocês conseguem se imaginar na área dos torcedores sob um calor de 43 graus? Não ficariam nem 3 minutos no lugar”.

Calendário europeu baseado no ano civil?

Espera-se que a Copa do Mundo de 2034, sediada pela Arábia Saudita, seja realizada durante o inverno, mas a data definitiva ainda não foi aprovada pelos dirigentes da FIFA.

Já a edição de 2038 será objeto de atenção especial, juntamente com os torneios das diferentes categorias de base organizados pela Federação Internacional.

O aquecimento global pode levar a FIFA a rever todo o seu calendário e, talvez, até incentivar algumas federações, especialmente as europeias, a adotar a temporada de acordo com o ano civil, como já ocorre em muitos campeonatos, segundo a “Rádio Monte Carlo”.

Será possível continuar jogando futebol no verão?

Para algumas emissoras consultadas, a ideia de realizar a Copa do Mundo no inverno não é rejeitada.

Um dos dirigentes afirmou: “A Copa do Mundo de 2022 nos mostrou que é possível alcançar excelentes índices de audiência”, antes de acrescentar: “Mas se tirarmos a Copa do Mundo do verão por causa do calor, não acredito que a Liga Francesa possa substituir essa competição, pois o calor se tornou muito intenso até mesmo na França durante o mês de julho”.

Alguns interlocutores levantam a ideia de antecipar o início da Copa do Mundo em “duas semanas”. Até o momento, não há uma decisão definitiva, mas o debate continua dentro da FIFA.

Gianni Infantino afirmou, durante sua participação na conferência da EFC em outubro de 2025: “Não se trata apenas da Copa do Mundo, mas de uma reflexão geral. Até mesmo em alguns países europeus, jogar em julho tornou-se extremamente difícil devido ao calor”.

Ele acrescentou: “O melhor mês para praticar futebol, que é junho, não é muito aproveitado na Europa. Acho que precisamos pensar de forma mais abrangente sobre o que queremos fazer”.