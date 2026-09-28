"Um começo satisfatório, mas insuficiente". Foi com essa frase que Xavi Hernández, o novo treinador da seleção da Holanda, resumiu sua primeira semana à frente da comissão técnica dos holandeses, afirmando que sua ambição vai além de conquistar pontos: quer impor uma identidade ofensiva mais eficaz e agressiva.

A lenda do Barcelona e campeão do mundo com a Espanha manifestou sua satisfação com o clima dentro da concentração da seleção holandesa, mas ressaltou a necessidade de corrigir o rumo ofensivo antes das duas próximas partidas da equipe na Liga das Nações da Europa.

Xavi quer que a seleção holandesa recupere o mesmo entusiasmo ofensivo que demonstrou na última quinta-feira, quando conseguiu, com seus ataques constantes, obrigar a seleção da Alemanha a aceitar o empate nos minutos finais na capital, Amsterdã.

Xavi disse, em declarações divulgadas pela agência "Reuters": "O mais importante é sempre conquistar os três pontos, e estou feliz por termos conseguido isso, mas precisamos apresentar um desempenho melhor, especialmente no primeiro tempo, quando não pressionamos o suficiente. Ainda assim, estou completamente satisfeito depois de uma semana de trabalho duro".

O treinador espanhol não perdeu a oportunidade de elogiar o novo nome no ataque holandês, Mexx Meerdink, atacante do AZ Alkmaar, que rapidamente roubou a cena. Após sua primeira participação como suplente diante da Alemanha, o jovem jogador conduziu a seleção de seu país à vitória sobre a Sérvia ao marcar dois gols em sua primeira partida como titular com a camisa da seleção principal.

Xavi comentou: "Mexx é um jogador muito aplicado e entende perfeitamente nosso estilo de jogo. Ele contribuiu para a equipe com mais do que apenas seus gols, embora esses gols tenham sido, sem dúvida, valiosos. Seu desempenho com a equipe foi excelente".

A seleção holandesa se prepara para dois testes importantes: será visitante da Grécia em Salônica na quinta-feira, antes de receber a Sérvia na cidade de Eindhoven no próximo domingo.

Xavi foi claro sobre os aspectos que precisam melhorar, explicando: "Por exemplo, houve muitos momentos em que precisávamos aproveitar os espaços, mas não o fizemos. Isso é algo que precisamos melhorar, além de outras questões como ampliar o campo e movimentar a bola com mais rapidez".

Ele encerrou suas declarações com um tom otimista: "Mas o mais importante é que criamos muitas chances. Os jogadores se sentem à vontade em campo com o esquema que utilizamos, então muitas coisas estão indo bem".







