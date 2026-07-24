O argentino Franco Mastantuono continua a escrever um novo capítulo na sua trajetória com o Real Madrid, depois de ter conseguido, durante os primeiros dias da pré-temporada, chamar fortemente a atenção dentro do clube merengue. E enquanto o seu futuro era motivo de dúvida após uma primeira época irregular, as suas exibições nos treinos vieram mudar as impressões e colocá-lo no círculo dos jogadores que conquistaram a admiração do treinador português José Mourinho, num sinal que pode virar o seu futuro no clube de pernas para o ar.

De acordo com o jornal espanhol "Marca", Mastantuono é um dos jogadores que mais surpreenderam Mourinho durante os primeiros dias da pré-temporada, depois de ter demonstrado um nível técnico e físico notável, o que o tornou um dos nomes que mais captaram a atenção do treinador português.

O Real Madrid prossegue os seus treinos na cidade de Valdebebas há onze dias, com a ausência de vários jogadores internacionais que ainda não regressaram às fileiras da equipa. Ainda assim, Mourinho aproveitou este período para avaliar os elementos que tem à disposição, sobretudo os jogadores cujo lugar dentro da equipa passou a ser questionado após as críticas de que foram alvo na época passada devido à quebra de rendimento.

Franco Mastantuono foi o principal beneficiado desta fase, ao destacar-se como um dos jogadores que deixaram melhor impressão no treinador português, que continua a trabalhar no desenho da sua nova equipa, seja através da definição dos elementos titulares ou do desenvolvimento do estilo de jogo. E embora o Real Madrid possa ainda registar mais saídas de jogadores, mantendo-se em aberto a possibilidade de fechar um novo reforço, Mastantuono provou ser capaz de competir com força por um lugar no onze titular.

A admiração de Mourinho por Mastantuono não surgiu do nada, uma vez que o jornal indica que Xabi Alonso já havia notado o potencial do jogador, tal como Álvaro Arbeloa durante o período em que orientou as equipas de escalões de formação. A contratação do jogador foi uma das que suscitaram maior interesse na época passada, tendo Xabi Alonso considerado que a sua melhor posição era a ala direita, dando-lhe várias oportunidades para mostrar as suas capacidades.

Mastantuono iniciou a época de forma promissora, depois de ter sido titular no encontro frente ao Albacete a contar para a Taça do Rei, tendo também começado como titular no seu primeiro jogo europeu diante do Mónaco, e participado ainda contra o Benfica. Na La Liga, teve várias oportunidades no início, mas os seus minutos de participação foram diminuindo gradualmente, antes de sofrer um duro golpe com uma suspensão de dois jogos na sequência do cartão vermelho que recebeu frente ao Getafe nos descontos.

Desde esse momento, o antigo jogador do River Plate foi perdendo gradualmente o seu lugar no onze titular, e a sua confiança foi claramente afetada, antes de sofrer um novo golpe ao ficar de fora da lista da seleção argentina que participou no Mundial, apesar de ser considerado um dos talentos emergentes mais destacados do futebol argentino.

O Real Madrid tinha contratado Mastantuono numa transferência avaliada em cerca de 60 milhões de euros, por ser considerado um dos talentos mais promissores da América do Sul. Mas a sua primeira época não esteve à altura das expectativas, o que abriu a porta a inúmeras especulações sobre o seu futuro.

A "Marca" considera que Mourinho, tal como sucedia com Xabi Alonso, valoriza muito a capacidade de Mastantuono para jogar com grande entrega e cumprir as tarefas de pressão alta, qualidades que o treinador português considera essenciais no seu novo projeto. Atualmente, trabalha para devolver a confiança ao jogador e proporcionar-lhe o ambiente adequado para mostrar o seu verdadeiro talento e provar a sua capacidade de vingar com a camisola do Real Madrid.

Por outro lado, a opção de emprestar o jogador foi fortemente ponderada nos corredores do clube, à semelhança do que aconteceu com o brasileiro Endrick, que se transferiu para o Lyon, onde deverá trabalhar sob o comando de Mourinho durante a nova época.

Ainda assim, o Real Madrid não pensa em desfazer-se de Mastantuono de forma definitiva, já que a direção do clube acredita que o processo de adaptação ao futebol europeu precisa de tempo, especialmente para um jogador desta idade que disputa a sua primeira época longe da Argentina.

Durante o último período, o nome do jogador foi associado ao interesse de vários clubes da Premier League inglesa, para além de clubes italianos, mantendo-se também em aberto a opção de permanecer na La Liga através de um empréstimo, com nomes de clubes como o Villarreal e a Real Sociedad entre os interessados nos seus serviços.