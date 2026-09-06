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Hussein Hamdy

Traduzido por

A estrela do Real deixa De la Fuente em situação constrangedora em noite de queda de Madrid

L. de la Fuente
D. Huijsen
Real Madrid
Bétis
La Liga
Copa do Mundo
Espanha
Espanha

anula o efeito dos concorrentes

O zagueiro Dean Huijsen conseguiu apresentar uma atuação de destaque e passar no teste com sucesso durante uma noite complicada em que o Real Madrid tropeçou, sendo o único jogador a chamar a atenção por sua solidez defensiva.

E enquanto a equipe merengue esbarrava uma e outra vez na muralha defensiva e no goleiro Vieites, além da ausência de eficácia ofensiva, o zagueiro vindo de Málaga assumiu a proteção do setor de trás com enorme competência, fazendo com que sua atuação com a camisa número 4 fosse um dos poucos motivos para otimismo após sofrer a primeira derrota da temporada.

O jornal espanhol "Marca" afirmou que a mentalidade de Huijsen passou por uma mudança perceptível com o início da atual temporada, apresentando-se com maior solidez competitiva e uma ferocidade evidente apesar da pouca idade, um comportamento que pode estar ligado à promessa que fez a si mesmo quando herdou a camisa número 4 de David Alaba, número que representa para ele o de seus ídolos Sergio Ramos e Fernando Hierro.

O jogador havia declarado anteriormente: "O que sei com certeza é que darei tudo o que tenho diariamente, seja nos treinos ou nas partidas", cumprindo sua promessa ao pé da letra no gramado de La Cartuja, apesar do resultado negativo e frustrante.

A principal missão do jovem zagueiro concentrou-se em se encarregar da marcação do atacante Juan "Cucho" Hernández, tarefa que desempenhou com brilhante sucesso ao impor uma marcação rigorosa ao atacante colombiano e privá-lo de receber bolas dentro da área.

A equipe do Betis buscou seu artilheiro entre as linhas, mas o zagueiro do Real Madrid interceptou-lhe os passes no momento ideal nos desarmes e o superou nos espaços, além de entrar em um confronto forte e em uma discussão carregada de tensão com o jogador Antony, sem recuar ou se abalar diante de um dos jogadores mais brilhantes da equipe andaluza.

A contribuição de Huijsen ultrapassou os limites das funções defensivas e do enfrentamento aos adversários, já que uma das características mais marcantes que fizeram dele, ao lado de Arda Güler, o melhor no elenco do Real Madrid foi sua audácia e coragem com a posse de bola, sua total tranquilidade na recepção e o bom trato com ela.

O zagueiro avançou até a área do adversário e esteve perto de encarnar o papel de herói inesperado. Aos 11 minutos, obrigou o goleiro Vieites a defender sua perigosa bola de curta distância após avançar em um escanteio, antes de enviar um cabeceio que bateu no travessão. No segundo tempo, conseguiu recuperar a bola em zonas avançadas, criando uma tentativa que quase se transformou em um passe decisivo para o atacante Kylian Mbappé, tentativas que teriam sido capazes de mudar o roteiro da partida se tivessem sido convertidas em gols.

Evolução da parceria com Konaté

A partida contou com uma atuação convincente do zagueiro Ibrahima Konaté ao lado de Huijsen, sem chegar ao nível do brilho de seu companheiro, com o jogador francês cumprindo suas funções defensivas apesar de aparecer em seus níveis menos precisos, seja com a bola ou sem ela.

A dupla da linha defensiva, que segue no caminho da evolução, demonstrou uma diferença de prontidão e ritmo, entre a consolidação e a clara evolução do jovem zagueiro espanhol e a necessidade do zagueiro francês de mais partidas para atingir seus melhores níveis com a camisa branca.

O nome de Dean Huijsen despontou como o maior ganho defensivo do Real nas noites complicadas, devolvendo a confiança à linha de trás, que o time sofreu como calcanhar de Aquiles ao longo das últimas temporadas.

O zagueiro segue apresentando níveis fortes, dignos do número da camisa de seus ídolos, e se consagra como líder defensivo, buscando por meio desse brilho alcançar um objetivo pessoal que consiste em recuperar seu lugar dentro do elenco do técnico Luis de la Fuente, que o havia deixado de fora da lista da Copa do Mundo com a qual a seleção espanhola se sagrou campeã, tornando cada partida uma verdadeira mensagem de afirmação pessoal.

E apesar da amargura do tropeço no gramado de La Cartuja, o zagueiro provou ser capaz de resistir e se manter firme por mais adversas que sejam as circunstâncias ao seu redor.

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