O zagueiro Dean Huijsen conseguiu apresentar uma atuação de destaque e passar no teste com sucesso durante uma noite complicada em que o Real Madrid tropeçou, sendo o único jogador a chamar a atenção por sua solidez defensiva.

E enquanto a equipe merengue esbarrava uma e outra vez na muralha defensiva e no goleiro Vieites, além da ausência de eficácia ofensiva, o zagueiro vindo de Málaga assumiu a proteção do setor de trás com enorme competência, fazendo com que sua atuação com a camisa número 4 fosse um dos poucos motivos para otimismo após sofrer a primeira derrota da temporada.

O jornal espanhol "Marca" afirmou que a mentalidade de Huijsen passou por uma mudança perceptível com o início da atual temporada, apresentando-se com maior solidez competitiva e uma ferocidade evidente apesar da pouca idade, um comportamento que pode estar ligado à promessa que fez a si mesmo quando herdou a camisa número 4 de David Alaba, número que representa para ele o de seus ídolos Sergio Ramos e Fernando Hierro.

O jogador havia declarado anteriormente: "O que sei com certeza é que darei tudo o que tenho diariamente, seja nos treinos ou nas partidas", cumprindo sua promessa ao pé da letra no gramado de La Cartuja, apesar do resultado negativo e frustrante.

A principal missão do jovem zagueiro concentrou-se em se encarregar da marcação do atacante Juan "Cucho" Hernández, tarefa que desempenhou com brilhante sucesso ao impor uma marcação rigorosa ao atacante colombiano e privá-lo de receber bolas dentro da área.

A equipe do Betis buscou seu artilheiro entre as linhas, mas o zagueiro do Real Madrid interceptou-lhe os passes no momento ideal nos desarmes e o superou nos espaços, além de entrar em um confronto forte e em uma discussão carregada de tensão com o jogador Antony, sem recuar ou se abalar diante de um dos jogadores mais brilhantes da equipe andaluza.

A contribuição de Huijsen ultrapassou os limites das funções defensivas e do enfrentamento aos adversários, já que uma das características mais marcantes que fizeram dele, ao lado de Arda Güler, o melhor no elenco do Real Madrid foi sua audácia e coragem com a posse de bola, sua total tranquilidade na recepção e o bom trato com ela.

O zagueiro avançou até a área do adversário e esteve perto de encarnar o papel de herói inesperado. Aos 11 minutos, obrigou o goleiro Vieites a defender sua perigosa bola de curta distância após avançar em um escanteio, antes de enviar um cabeceio que bateu no travessão. No segundo tempo, conseguiu recuperar a bola em zonas avançadas, criando uma tentativa que quase se transformou em um passe decisivo para o atacante Kylian Mbappé, tentativas que teriam sido capazes de mudar o roteiro da partida se tivessem sido convertidas em gols.

Evolução da parceria com Konaté

A partida contou com uma atuação convincente do zagueiro Ibrahima Konaté ao lado de Huijsen, sem chegar ao nível do brilho de seu companheiro, com o jogador francês cumprindo suas funções defensivas apesar de aparecer em seus níveis menos precisos, seja com a bola ou sem ela.

A dupla da linha defensiva, que segue no caminho da evolução, demonstrou uma diferença de prontidão e ritmo, entre a consolidação e a clara evolução do jovem zagueiro espanhol e a necessidade do zagueiro francês de mais partidas para atingir seus melhores níveis com a camisa branca.

O nome de Dean Huijsen despontou como o maior ganho defensivo do Real nas noites complicadas, devolvendo a confiança à linha de trás, que o time sofreu como calcanhar de Aquiles ao longo das últimas temporadas.

O zagueiro segue apresentando níveis fortes, dignos do número da camisa de seus ídolos, e se consagra como líder defensivo, buscando por meio desse brilho alcançar um objetivo pessoal que consiste em recuperar seu lugar dentro do elenco do técnico Luis de la Fuente, que o havia deixado de fora da lista da Copa do Mundo com a qual a seleção espanhola se sagrou campeã, tornando cada partida uma verdadeira mensagem de afirmação pessoal.

E apesar da amargura do tropeço no gramado de La Cartuja, o zagueiro provou ser capaz de resistir e se manter firme por mais adversas que sejam as circunstâncias ao seu redor.



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