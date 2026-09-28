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Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
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A estrela do Barcelona desfalca a equipe nos confrontos contra o Paris Saint-Germain e no Clássico

PSG x Barcelona
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Barcelona
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Barcelona x Real Madrid
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F. de Jong
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"Não totalmente pronto"

Uma reportagem publicada nesta segunda-feira revelou más notícias envolvendo o jogador do Barcelona, que ficará de fora dos dois confrontos contra o Paris Saint-Germain, pela Liga dos Campeões, e do clássico diante do Real Madrid.

Reportagens divulgadas no último domingo apontavam que Frenkie de Jong estava perto de retornar aos treinos coletivos com o Barcelona, já que se esperava que ele começasse a trabalhar com os jogadores não convocados por suas seleções no dia 5 de outubro, para depois se juntar ao grupo formado pelos jogadores convocados no dia 8 de outubro.

Mas, de acordo com as últimas informações do jornal "As", o meio-campista holandês não estará à disposição para as próximas partidas do Barcelona.

 O jogador de 29 anos ainda não está totalmente pronto e desfalcará de forma notável os jogos contra o Paris Saint-Germain (20 de outubro) e o Real Madrid (25 de outubro).

Segundo o jornal "As", não se espera que De Jong volte aos gramados antes do dia 1º de novembro.

 Essa ausência priva o Barcelona de um jogador essencial no meio-campo durante essas duas partidas importantes.

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