O agente do marroquino Abde Ezzalzouli, estrela do Real Betis, revelou a verdade sobre a negociação com a Roma durante a atual janela de transferências de verão.

Alguns relatos circularam ligando o jogador marroquino, de 24 anos, a uma transferência para a Roma, sabendo-se que seu contrato com o Betis se estende até o verão de 2029.

O jornal "Sport" publicou declarações de Alejandro Camaño, agente do jogador, feitas ao site 365Scores, no qual afirmou: "A decisão do jogador já foi tomada. Ezzalzouli permanecerá na Espanha, e não houve nada com a Roma".

Apesar do interesse da Roma em contratar o jogador, o clube italiano não estava disposto a atender às exigências financeiras estabelecidas pelo Real Betis, já que o clube andaluz recusou vender seu astro marroquino por menos de 50 milhões de euros.

Esse valor está muito próximo do valor da cláusula de rescisão no contrato do jogador, que é de 60 milhões de euros.

O Barcelona acompanhou de perto a possibilidade de saída de Ezzalzouli, especialmente porque o clube catalão, que vendeu o jogador em 2023, manteve cerca de 20% do valor de qualquer futura venda.

O Sport destacou: "Se a transferência de Ezzalzouli para a Roma tivesse se concretizado, o Barcelona poderia ter recebido entre 10 e 15 milhões de euros, mas todos os indicadores confirmam que a situação permanecerá como está".

A temporada passada foi a melhor na carreira de Ezzalzouli em termos de números e nível, tendo disputado 43 partidas oficiais com o Real Betis, nas quais marcou 15 gols e deu 13 assistências, mas não conseguiu encerrar a temporada da melhor forma possível, depois de ter sido privado de participar da Copa do Mundo de 2026 devido a uma lesão nos ligamentos do joelho direito sofrida dias antes do início do torneio, durante a partida amistosa entre a seleção de Marrocos e a Noruega.

O jogador marroquino também sabe que a próxima temporada será excepcional para o Real Betis, que participará da Liga dos Campeões da Europa.