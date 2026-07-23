O jogador argentino Thiago Almada está perto de deixar o seu clube, o Atlético de Madrid, durante o atual mercado de verão.

Segundo o "jornal AS", o Flamengo do Brasil entrou em negociações avançadas para contratar Almada, enquanto o Atlético de Madrid aguarda receber 27 milhões de euros pelo negócio.

O Flamengo chegou a acordo com o jogador quanto às condições pessoais, depois de ter obtido luz verde do Atlético de Madrid para negociar com os seus representantes.

O clube madrileno havia contratado Almada há um ano, após uma temporada de destaque com o Lyon, tendo pago 20 milhões de euros para adquirir 50% dos seus direitos.

Contudo, o jogador não correspondeu às expectativas na sua primeira temporada com a camisola do Atlético de Madrid, e por isso o clube começou a procurar uma saída para ele ainda antes do início do Mundial, de modo a evitar uma queda ainda maior no seu valor de mercado.

Nesse contexto, Mateu Alemany fixou o preço da sua saída no mesmo valor que o clube pagou para o contratar. No entanto, o Flamengo, que mantém uma forte relação com o Atlético de Madrid, está determinado a aumentar a sua proposta.

As fontes confirmam ao jornal AS que o negócio poderá ser fechado por um montante total próximo dos 27 milhões de euros (30 milhões de dólares). Até ao momento, resta apenas acordar o método de pagamento, que não se espera que venha a constituir um obstáculo à concretização do negócio.

O Flamengo pretende voltar a disputar todos os títulos e está disposto a gastar quantias avultadas novamente neste verão.

Após o regresso histórico de Lucas Paquetá no início do ano, chega agora a vez de Thiago Almada, que assinará um contrato de longa duração por quatro temporadas, até 2030.

De acordo com o que revelou a jornalista Raisa Simplício, os representantes do jogador deslocar-se-ão ao Rio de Janeiro no final desta semana para dar os últimos retoques ao negócio e satisfazer os últimos desejos do treinador Leonardo Jardim.