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Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images Sport
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A estreia de Klopp: decisão surpreendente da Uefa atrapalha o plano da Alemanha antes do duelo com a Holanda

Países Baixos x Alemanha
Países Baixos
Alemanha
Liga das Nações A
J. Klopp
Países Baixos
Alemanha

Mudança no plano da Alemanha

Uma reportagem da imprensa revelou nesta quinta-feira que a União das Federações Europeias de Futebol (UEFA) tomou uma decisão a respeito da partida entre Holanda e Alemanha, válida pela Liga das Nações da Europa, marcada para esta noite.

Jürgen Klopp, técnico da Alemanha, não verá seus jogadores com o uniforme verde em sua primeira partida como treinador da equipe.

A seleção alemã deveria vestir uma versão reeditada do uniforme reserva da Copa do Mundo de 1990.

De acordo com o jornal "Bild", a União das Federações Europeias de Futebol (UEFA) vetou esse uniforme por dois motivos: o primeiro é que as três listras se estendem até a extremidade das mangas, uma área reservada aos logotipos do torneio, e o segundo é que os números dos jogadores não estavam visíveis no peito.

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Por isso, a seleção alemã jogará com um uniforme totalmente preto, vestindo a última camisa desenhada pela Adidas antes de a Nike assumir o design em 2027.

 Inicialmente, estava previsto que esse conjunto seria revelado no dia 3 de novembro e usado pela primeira vez em 16 de novembro contra a Holanda, em Berlim.

 Klopp comentou na entrevista coletiva realizada na quarta-feira: "Todos vão adorá-lo. É maravilhoso".

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