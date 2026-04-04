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A esposa de Valverde ironiza a decisão decisiva do árbitro na partida do Barcelona

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F. Valverde
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A introdução da tecnologia de vídeo foi um ponto de virada decisivo

Mina Bonino, esposa do astro do Real Madrid Federico Valverde, ironizou uma decisão arbitral polêmica ocorrida na partida entre Barcelona e Atlético de Madrid, disputada neste sábado no Estádio Riazor Metropolitano, válida pela 30ª rodada da La Liga.

A ironia da esposa de Valverde surgiu depois que o Barcelona quase começou o segundo tempo com um jogador a menos, quando o árbitro mostrou cartão vermelho direto ao jovem zagueiro Gerard Martín, aos 46 minutos, após uma forte entrada no meio de campo, na qual ele acertou a perna de Tiago Almada, jogador do Atlético.

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Mas o árbitro voltou atrás em sua decisão após rever a jogada pelo VAR, que mostrou que Martin chutou a bola primeiro antes de colidir com o pé do adversário; assim, o árbitro cancelou o cartão vermelho direto, limitando-se a dar um cartão amarelo ao jogador do Barça, sabendo-se que o Atlético de Madrid já jogava com um jogador a menos, após a expulsão de Nico González antes do fim do primeiro tempo.

Comentando o incidente, Mina escreveu em seu “Stories” no Instagram: “O estádio deveria ser fechado se isso não fosse cartão vermelho”, acompanhado de um emoji sorridente.

O Barça venceu a partida por 2 a 1, consolidando a liderança na tabela da La Liga, com 76 pontos, sete pontos à frente do rival Real Madrid, segundo colocado, que havia perdido mais cedo no dia para o Real Mallorca, por 2 a 1.

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