A esposa de Valverde ironiza a decisão decisiva do árbitro na partida do Barcelona

Mina Bonino, esposa do astro do Real Madrid Federico Valverde, ironizou uma decisão arbitral polêmica ocorrida na partida entre Barcelona e Atlético de Madrid, disputada neste sábado no Estádio Riazor Metropolitano, válida pela 30ª rodada da La Liga.

A ironia da esposa de Valverde surgiu depois que o Barcelona quase começou o segundo tempo com um jogador a menos, quando o árbitro mostrou cartão vermelho direto ao jovem zagueiro Gerard Martín, aos 46 minutos, após uma forte entrada no meio de campo, na qual ele acertou a perna de Tiago Almada, jogador do Atlético.

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Mas o árbitro voltou atrás em sua decisão após rever a jogada pelo VAR, que mostrou que Martin chutou a bola primeiro antes de colidir com o pé do adversário; assim, o árbitro cancelou o cartão vermelho direto, limitando-se a dar um cartão amarelo ao jogador do Barça, sabendo-se que o Atlético de Madrid já jogava com um jogador a menos, após a expulsão de Nico González antes do fim do primeiro tempo.

Comentando o incidente, Mina escreveu em seu “Stories” no Instagram: “O estádio deveria ser fechado se isso não fosse cartão vermelho”, acompanhado de um emoji sorridente.

O Barça venceu a partida por 2 a 1, consolidando a liderança na tabela da La Liga, com 76 pontos, sete pontos à frente do rival Real Madrid, segundo colocado, que havia perdido mais cedo no dia para o Real Mallorca, por 2 a 1.