O brilho da seleção espanhola sob o comando de Luis de la Fuente já não se resume a títulos e resultados, depois que a "La Roja" escreveu um novo capítulo histórico ao se tornar dona da mais longa sequência de partidas consecutivas sem derrota em nível de seleções, superando recordes que pertenciam a grandes seleções como Itália e Argentina.

Segundo a rádio espanhola "Cadena SER", a vitória da Espanha sobre a Inglaterra por 3 a 2 em Wembley estendeu a sequência da "La Roja" para 39 partidas consecutivas sem derrota, superando o recorde anterior da Itália, de 37 jogos.

A última derrota da seleção espanhola foi diante da Colômbia por 1 a 0, em um amistoso no Estádio Olímpico de Londres, antes de iniciar uma sequência excepcional na qual conquistou 30 vitórias e 9 empates.

Com isso, a Espanha ultrapassou a marca da Itália, que chegou a 37 partidas consecutivas sem derrota entre 2018 e 2021, enquanto a Argentina detinha a terceira maior sequência na história das grandes seleções, com 36 jogos, alcançados entre 2019 e 2022, antes de sua derrota para a Arábia Saudita na estreia de sua campanha na Copa do Mundo de 2022.

A marca da seleção espanhola não foi o único feito notável após a vitória sobre a Inglaterra, pois Fabián Ruiz segue escrevendo seu próprio registro com a "La Roja", depois que sua sequência de partidas sem derrota pela seleção chegou a 51 jogos desde sua primeira aparição internacional, em 2019.

Esse número se deve ao fato de o jogador do Paris Saint-Germain não ter participado da última derrota, diante da Colômbia, permanecendo presente em todas as partidas disputadas pela seleção espanhola desde aquele confronto, sem sofrer nenhuma derrota.

Ao longo dessa sequência, Ruiz foi campeão com a Espanha da Liga das Nações da Uefa em 2023, e depois da Eurocopa no ano seguinte, antes de acrescentar o mais recente título da Copa do Mundo ao seu currículo, além de ter sido campeão da Liga dos Campeões da Uefa com seu clube.

Seu nível notável no período recente também contribuiu para sua entrada na lista de candidatos ao prêmio Bola de Ouro, vivendo um ano excepcional tanto no âmbito individual quanto coletivo.

Ruiz ainda precisa de mais 6 partidas para igualar o recorde registrado em nome de Carlos Marchena, que disputou 57 jogos consecutivos com a seleção espanhola sem derrota entre 2002 e 2012, período que testemunhou a conquista da Copa do Mundo de 2010 pela Espanha.