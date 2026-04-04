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Hussein Hamdy

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A "era pós-Bastoni" traz otimismo ao Barcelona na janela de transferências

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As dificuldades da defesa do Inter beneficiam o Barça

O Barcelona está otimista quanto à contratação do italiano Alessandro Bastoni, zagueiro da Inter de Milão, durante a próxima janela de transferências de verão.

De acordo com o jornal italiano “La Gazzetta dello Sport”, o Inter de Milão já começou a discutir a “era pós-Bastoni”, apresentando nomes alternativos para substituí-lo, num momento em que o jogador é o principal alvo da diretoria do Barcelona para reforçar sua defesa.

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O jornal destacou que a reputação esportiva e social de Bastoni na Itália sofreu um grande desgaste recentemente, devido a dois incidentes que geraram uma onda de críticas contra ele; o primeiro remonta a meados de fevereiro passado, quando causou a expulsão do jogador da Juventus Pierre Kalulu, e o segundo após receber um cartão vermelho na partida da repescagem da Copa do Mundo entre Itália e Bósnia, o que foi considerado por grande parte da torcida como a principal causa da ausência da “Azzurri” na Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva.

E esclareceu que a situação de Bastoni no Inter de Milão passou de “intocável” para “à venda”, com o Barcelona surgindo como destino preferencial e provável para o jogador.
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O jornal italiano afirmou que as especulações sobre a “era pós-Bastoni” sugerem que sua saída está próxima, mas isso não significa necessariamente que o jogador irá para o Barcelona, já que outros clubes fora da Itália estão de olho na situação; no entanto, o Barça continua sendo o mais interessado em contratá-lo, um interesse que vem de muito antes de suas crises atuais.

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A diretoria do Inter não pretende abrir mão de Bastoni tão facilmente, depois de ter rejeitado a primeira oferta do Barcelona, no valor de 45 milhões de euros, enquanto o Inter pede pelo menos 60 milhões de euros para se desfazer de um de seus pilares defensivos.

De acordo com o jornal espanhol “Mundo Deportivo”, o Barcelona não planeja desistir da negociação e continuará pressionando o Inter para que reduza o preço do zagueiro italiano.

Leia também: Barcelona apresenta sua primeira oferta para contratar Bastoni... e o Inter responde

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