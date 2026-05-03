A enorme vergonha da Juventus abre uma oportunidade para a AS Roma e Donyell Malen

A Juventus sofreu uma derrota vergonhosa em casa no domingo contra o Hellas Verona, que está na zona de rebaixamento. Apesar de uma belíssima cobrança de falta de Dusan Vlahovic, a La Vecchia Signora não conseguiu passar do empate em 1 a 1 contra o décimo nono colocado da Série A. A Juventus está em quarto lugar com 65 pontos, seguida pelo Como (62) e pela AS Roma (61). A Roma só joga contra a Fiorentina na segunda-feira e pode, assim, ficar a um ponto da tão cobiçada vaga na Liga dos Campeões.
Na Juventus, o técnico Luciano Spalletti escalou Francisco Conceição como titular, e o ex-jogador do Ajax criou a primeira grande chance aos 15 minutos. O português chutou no canto, onde o goleiro do Hellas, Lorenzo Montipo, fez uma defesa espetacular.
Após essa oportunidade, a Juventus entrou um pouco mais no seu ritmo e, depois que Jonathan David viu seu chute ser bloqueado por Andrias Edmundsson, Gleison Bremer chegou ainda mais perto. O brasileiro cabeceou na trave após passe de Pierre Kalulu.
Bremer voltou a ser protagonista dez minutos antes do intervalo. O zagueiro central errou na jogada e viu Domagoj Bradaric tomar posse da bola. O croata manteve excelente visão de jogo e cruzou para Kieron Bowie, que passou pelo goleiro da Juve, Michele Di Gregorio: 1 a 1.
“Marcar em grandes estádios é algo que você sempre quer fazer”, declarou Bowie durante o intervalo à Sky Sport Italia. “Não temos nada a perder, então precisamos jogar sem medo e tentar impedir que a Juventus marque.”
O Hellas resistiu aos primeiros quinze minutos do segundo tempo, mas depois não conseguiu conter uma jogada individual de Vlahovic. O sérvio chutou forte uma cobrança de falta de cerca de 25 metros no ângulo oposto, passando por Montipo: 1 a 1.
Montipo conseguiu, em seguida, impedir por duas vezes gols que pareciam certos de Conceição. Com o tempo passando contra a Juventus, Spalletti precisava pensar em algo. Assim, Teun Koopmeiners entrou em campo no lugar do zagueiro Lloyd Kelly.
O Hellas lutou com todas as suas forças e defendeu com garra, embora Edon Zhegrova, em particular, fosse um pesadelo com suas jogadas fulminantes em alguns momentos. Aos 93 minutos, Zhegrova esteve a centímetros da vitória, que acabou não se concretizando porque seu chute acertou a trave: 1 a 1.