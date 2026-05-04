O Manchester City sofreu um grande revés na noite de segunda-feira na disputa pelo título da Premier League. A equipe de Pep Guardiola começou muito bem a partida e abriu o placar, mas perdeu o controle do jogo após o intervalo. Jérémy Doku, porém, garantiu um ponto para o City no último segundo com um gol fantástico: 3 a 3. Com a perda de pontos, o segundo colocado Manchester City vê a diferença para o líder Arsenal aumentar para dois pontos.
O City, com Nathan Aké e Tijjani Reijnders no banco durante toda a partida, começou dominando o jogo e empurrou o Everton para o seu próprio campo. Os visitantes criaram várias chances, principalmente com Jérémy Doku e Rayan Cherki, mas esbarraram repetidamente em uma defesa atenta e no goleiro Jordan Pickford. O Everton resistiu com dificuldade, mas acabou cedendo.
Aos 43 minutos, saiu o primeiro gol. Doku recebeu a bola na entrada da área, cortou para dentro e chutou com efeito no ângulo superior: 0 a 1. Foi uma vantagem merecida para o City, que chegou ao intervalo com uma vantagem merecida.
Após o intervalo, porém, o jogo mudou drasticamente. O Everton voltou mais agressivo e teve logo algumas chances com Iliman Ndiaye. O empate saiu aos 68 minutos, após um erro grave de Marc Guéhi. O zagueiro deu um passe fraco para trás, que foi interceptado por Thierno Barry. O substituto do Everton finalizou com frieza cara a cara com Gianluigi Donnarumma: 1 a 1. A torcida no estádio sentiu o cheiro de sangue e o Everton partiu para cima imediatamente.
Apenas cinco minutos depois, o time da casa marcou novamente. Jake O’Brien cabeceou um escanteio no primeiro poste e colocou o Everton na frente: 2 a 1. O City parecia não conseguir mais controlar a partida.
O caos se instalou totalmente nos minutos finais. Aos 81 minutos, Merlin Rohl avançou com uma arrancada impressionante pela lateral direita do Everton. O meio-campista cruzou rasteiro e viu Barry marcar seu segundo gol da noite: 3 a 1. O City não desistiu e respondeu imediatamente com Erling Haaland. O atacante do City recebeu um passe brilhante de Mateo Kovacic e finalizou com um belo chute por cima do goleiro: 3 a 2.
O City tentou aumentar a pressão nos minutos finais, mas não criou muitas chances. No entanto, nos acréscimos, houve um final espetacular. Aos 97 minutos, Doku recebeu a bola na ponta esquerda da grande área. O belga driblou para dentro e chutou com força no ângulo oposto: 3 a 3.