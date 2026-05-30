Faltam apenas algumas horas para a final da Liga dos Campeões, e o analista que há em mim não consegue deixar de identificar os pontos em que o Arsenal pode causar problemas ao PSG e onde o PSG pode impor seu jogo.

Pessoalmente, não acho que o PSG precise mudar muito do que o trouxe até aqui. Na posse de bola, o Arsenal representa um desafio diferente daquele que o PSG enfrentou contra o Bayern. O Bayern podia ameaçar com vários atacantes de elite, como Harry Kane, Michael Olise, Jamal Musiala e Luis Díaz, forçando ajustes defensivos constantes. A força do Arsenal está em outro lugar.

Este time do Arsenal pode ser a melhor equipe sem a posse de bola do futebol mundial no momento. Sua organização, compactação e capacidade de controlar o espaço tornam-no extremamente difícil de ser desmontado, especialmente em uma final onde as margens são pequenas e as oportunidades são escassas.

Dito isso, o Arsenal não pode se dar ao luxo de se envolver em uma batalha puramente homem a homem e tentar igualar a intensidade do PSG em todas as áreas do campo. Se perderem sua estrutura ou se tornarem agressivos demais na pressão, o PSG tem a qualidade técnica e as rotações posicionais para desmontá-los.

Uma área em que o Arsenal detém uma vantagem genuína, no entanto, são as jogadas ensaiadas. Os escanteios, em particular, continuam sendo uma das armas mais perigosas no arsenal de Mikel Arteta, e números recentes sugerem que o PSG tem mostrado sinais de vulnerabilidade nessa fase do jogo.

Vamos mergulhar nos dados e explorar como essa final pode ser decidida.

Pontos fortes do Arsenal

O rendimento do Arsenal em jogadas ensaiadas esfriou em comparação com os níveis notáveis alcançados durante a primeira metade da temporada, mas desde a pausa para os jogos internacionais em março, o time voltou a ser uma ameaça consistente em situações de bola parada. Embora grande parte da discussão em torno do Arsenal muitas vezes reduza sua ameaça ofensiva a escanteios e cobranças de falta, a realidade é que as jogadas ensaiadas continuam sendo uma das formas mais eficazes de criar chances de alta qualidade contra adversários de elite. Com os gols em jogadas abertas se mostrando mais difíceis de serem marcados nos últimos meses, o Arsenal encontrou um equilíbrio mais saudável no momento certo, mantendo sua ameaça em jogadas ensaiadas enquanto permanece competitivo na posse de bola.

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Analisando especificamente os escanteios desde 1º de abril, as jogadas mais perigosas do Arsenal geralmente vieram do lado direito, visando áreas centrais entre a pequena área e a marca do pênalti. No entanto, os dados também sugerem uma disposição para variar sua abordagem. Juntamente com suas tradicionais jogadas com efeito para dentro, o Arsenal tem misturado cada vez mais jogadas de escanteio curto e ações secundárias na borda da área, semelhantes a alguns dos padrões vistos contra o Newcastle. O objetivo parece claro: criar incerteza e forçar as estruturas defensivas a se defenderem de múltiplas ameaças, em vez de simplesmente da jogada inicial.

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Os dados contextuais reforçam esse quadro. Os padrões de escanteio mais produtivos do Arsenal concentram-se em torno das zonas-alvo centrais, com Bukayo Saka e Noni Madueke gerando grande parte da ameaça pelo lado direito. Seja por meio de cobranças diretas na pequena área ou jogadas ensaiadas destinadas a criar oportunidades de segunda fase, o Arsenal continua encontrando maneiras de criar chutes a gol em situações onde as margens costumam ser mínimas.

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O PSG pode acabar jogando a favor do Arsenal?

Se o Arsenal estiver buscando um caminho para o gol, a recente defesa do PSG em lances de escanteio pode oferecer uma oportunidade. Embora a equipe de Luis Enrique tenha estado entre as mais fortes da Europa durante grande parte da campanha, seus números defensivos em lances de escanteio desde abril têm mostrado sinais de vulnerabilidade. Várias das chances concedidas tiveram origem em áreas centrais próximas ao gol, zonas que se assemelham muito às áreas que o Arsenal mais frequentemente visa em lances de escanteio ofensivos.

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Os números não são alarmantes o suficiente para rotular o PSG como uma equipe com fraca defesa em escanteios, mas destacam uma fraqueza potencial em um confronto onde as oportunidades podem ser escassas. O PSG sofreu um volume relativamente alto de chutes de escanteio nas últimas semanas e permitiu que os adversários criassem chances exatamente no mesmo corredor central que o Arsenal ataca com mais agressividade. Em uma final que provavelmente será decidida por alguns poucos momentos, essa pode ser a área mais clara em que o maior ponto forte do Arsenal se alinha diretamente com uma das poucas fraquezas recentes do PSG.

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Analisando o contexto, o PSG sofreu recentemente várias chances de alta qualidade vindas de áreas centrais, particularmente no lado direito de sua estrutura defensiva. Coincidentemente, é também ali que o Arsenal tem gerado grande parte de sua ameaça em escanteios desde abril, criando uma sobreposição interessante entre as zonas de ataque preferidas do Arsenal e uma das recentes fraquezas defensivas do PSG.

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As jogadas ensaiadas podem, portanto, proporcionar ao Arsenal uma de suas rotas mais claras para o gol. No entanto, as finais raramente são decididas por uma única fase de jogo. Para entender onde a batalha mais ampla pode ser ganha ou perdida, voltamos agora nossa atenção para o jogo aberto.

Conclusão

As finais da Liga dos Campeões costumam ser decididas por momentos específicos, e não por períodos prolongados de domínio. Ao longo dos 90 minutos, o PSG pode ter mais posse de bola e passar mais tempo controlando o território, mas o Arsenal possui uma arma capaz de mudar o jogo a partir de uma única jogada.

Os dados sugerem uma clara sobreposição entre as jogadas de escanteio preferidas do Arsenal e as áreas onde o PSG tem mostrado vulnerabilidade recentemente na defesa de jogadas ensaiadas. Embora o PSG continue sendo uma das equipes mais fortes da Europa no geral, sua recente defesa em escanteios oferece ao Arsenal um caminho potencial para o gol que não exige quebrar a defesa de uma das equipes mais organizadas do continente em termos de posse de bola.

Isso não significa que o Arsenal dominará a partir dos escanteios, nem que o PSG tenha de repente se tornado fraco nessa fase do jogo. Em vez disso, destaca uma das poucas áreas em que o maior ponto forte do Arsenal parece se alinhar diretamente com uma fraqueza recente do PSG.

Em uma final onde as margens provavelmente serão extremamente pequenas, isso pode ser tudo o que o Arsenal precisa.



