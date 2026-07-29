Tudo indica que o Manchester City decidiu agir com força para assegurar o futuro do seu meio-campo, colocando os olhos em um dos talentos emergentes mais promissores da Europa, em uma negociação que pode alterar os planos da equipe celeste para a próxima temporada.

Segundo revelou o renomado jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista em notícias de transferências de jogadores e treinadores na Europa, a diretoria do Manchester City está totalmente confiante em sua capacidade de fechar a contratação do jovem astro marroquino Ayoub Bouaddi, jogador do Lille, da França, ao longo dos próximos dias.

Romano afirmou, através de seu perfil oficial na rede social X, que as negociações entre todas as partes estão avançando de forma acelerada e notável, e que há um clima de crescente otimismo nos bastidores do Etihad Stadium quanto à proximidade de um acordo definitivo e do fechamento da negociação.

Ele esclareceu que o único ponto pendente diz respeito à data de chegada do jogador, uma vez que ainda não foi definido se Bouaddi se juntará ao elenco dos Citizens de imediato neste verão ou se sua chegada será adiada até o verão de 2027.

Romano indicou que essa decisão dependerá diretamente da situação dos jogadores que deixarão o clube, com destaque para a condição do astro espanhol Rodri, cujo nome foi associado a uma transferência para o Real Madrid.

Bouaddi é um dos mais notáveis produtos da academia do Lille, da França, e atualmente possui um contrato com o clube francês que se estende até 30 de junho de 2029, o que confere ao Lille grande poder de barganha nas negociações com os clubes interessados em seus serviços.

O valor de mercado atual do jogador é de 80 milhões de euros, segundo o site Transfermarkt, especializado na avaliação de jogadores, em um salto expressivo após sua atuação de destaque com a seleção do Marrocos na última Copa do Mundo, quando se tornou um dos astros emergentes de maior projeção no continente europeu.

Bouaddi disputou 96 partidas com a camisa da equipe principal do Lille desde sua promoção da academia, período no qual deu 4 assistências para seus companheiros, números que refletem seu promissor potencial técnico apesar da pouca idade, o que o transformou em alvo dos grandes clubes europeus.