Chris Woerts não está impressionado com o grupo de goleiros da seleção holandesa na Copa do Mundo. O especialista em marketing esportivo adoraria que o técnico Ronald Koeman tivesse feito outras escolhas nesse aspecto.

Theo Janssen, pelo menos, não tem uma preferência clara quanto ao goleiro ideal para a Oranje. “São três goleiros um pouco parecidos”, concluiu o ex-meio-campista na quarta-feira no programa De Oranjezomer.

“Não temos um goleiro de ponta. Todos estão no mesmo nível. Seja Roefs ou Flekken, não faz diferença”, antecipa Janssen, sugerindo a possibilidade de um goleiro diferente de Bart Verbruggen no jogo de estreia contra o Japão no domingo, na Copa do Mundo.

Koeman acredita que Verbruggen estará em forma a tempo para domingo, mas ainda não pode dar uma resposta definitiva. O técnico da Seleção Holandesa quer avaliar dia a dia a lesão do goleiro que saiu de campo contra o Uzbequistão.

Woerts então se intromete na discussão: “O melhor goleiro está em casa: Justin Bijlow. A KNVB não tinha dinheiro para isso, eles estão economizando. Podiam ter levado o quarto goleiro.”

Janssen então volta a atenção para outra linha da seleção holandesa. Na opinião do analista e treinador amador, o meio-campo formado por Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders e Frenkie de Jong é muito estático.

“O meio-campo não está certo”, diz Janssen, preocupado, a Koeman. “Coloque mais alguém lá. Porque é muito do mesmo. Se continuarmos assim, não vamos ser campeões do mundo.”