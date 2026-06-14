A decisão da quinta divisão traz lembranças tristes para Tuchel diante da Croácia

O francês Clément Turpin foi designado para arbitrar a partida de estreia da Inglaterra na Copa do Mundo contra a Croácia na próxima quarta-feira, válida pela primeira rodada da fase de grupos.

Tuchel tem lembranças tristes com Turpin e já o descreveu como um árbitro de quinta categoria, segundo reportagem da BBC.

Em abril de 2023, o árbitro francês mostrou a Tuchel, então técnico do Bayern de Munique, dois cartões amarelos na partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões entre o clube alemão e o Manchester City, o que resultou em sua expulsão para a arquibancada.

Turbin mostrou cinco cartões amarelos no primeiro tempo na Allianz Arena e um cartão vermelho direto ao zagueiro do Bayern, Dayot Upamecano, por uma falta em Erling Haaland, mas o árbitro assistente de vídeo (VAR) anulou a decisão por impedimento.

A derrota do Bayern por 4 a 1 no placar agregado levou Tuchel a criticar Turpin após a partida, dizendo: “Há duas coisas que não estavam à altura: o gramado não estava em boas condições e, infelizmente, o árbitro foi de quinta categoria”.

Ele acrescentou: “Dou a ele nota 1 em 10. Foi péssimo. É inacreditável neste nível”.

Apesar do desentendimento com Tuchel, Turpin é considerado um dos melhores árbitros da Europa, tendo apitado a final da Liga Europa de 2021 e a final da Liga dos Campeões de 2022.

Torbin também foi escolhido para arbitrar jogos do Euro 2024, tendo apitado a partida entre Inglaterra e Eslovênia, que terminou em empate sem gols.











