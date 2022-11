A Copa do Mundo de 2026 pode ter disputa de pênaltis na fase de grupos?

Mudança na regra daria um ponto extra para o vencedor da disputa, evitando empate na pontuação

Enquanto os amantes de futebol acompanham a Copa do Mundo de 2022 no Qatar, a próxima edição do Mundial, que acontecerá em 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá, já começa a ter definições importantes, como a mudança no número de participantes para 48 seleções, e mudanças no regulamento da competição.

Com uma possível mudança na estrutura da competição, que passaria a ter 16 grupos com três equipes cada, a FIFA estaria estudando a possibilidade de haver disputa de pênaltis em caso de empate na fase de grupos, visando um ponto extra para a equipe vencedora, segundo o The Athletic.

A mudança ocorreria para evitar um possível empate triplo na última rodada da fase de grupos, desempatando com o ponto extra conquistado na disputa de pênaltis.

Porém, segundo o próprio The Athletic informa, há a possibilidade de a FIFA manter os grupos com quatro seleções em cada, o que afastaria a ideia de disputa de pênaltis na fase de grupos.

Até o momento, apenas o aumento no número de seleções participantes, de 32 em 2022 para 48 em 2026, está confirmado, com as outras possíveis alterações no regulamento da competição devendo ser debatidas nos próximos meses.