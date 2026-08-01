As negociações do Al-Ahli, da Arábia Saudita, com o espanhol Xavi Hernández entraram na fase decisiva, depois que a diretoria do clube deu ao ex-treinador do Barcelona um prazo final para responder à proposta oficial que lhe foi apresentada para assumir o comando técnico da equipe, em meio à aproximação do treinador alemão Matthias Jaissle de viver uma nova experiência na Premier League com o Newcastle United.

O jornal saudita "Al-Riyadiyah" revelou que a diretoria do Al-Ahli deu a Xavi Hernández um prazo de 48 horas para responder à sua proposta oficial, depois que o treinador espanhol assumiu a liderança da lista de candidatos para suceder Matthias Jaissle.

O jornal acrescentou que os dirigentes do clube seguem, ao mesmo tempo, negociando com outros treinadores, prevenindo-se caso Xavi recuse a missão, havendo uma clara orientação dentro da diretoria para contratar um treinador que possua experiência prévia no Campeonato Saudita ou em uma das ligas da região.

Nesse mesmo contexto, o jornal apontou que a empresa do Al-Ahli aguarda a chegada da carta de demissão do treinador alemão Matthias Jaissle nas próximas horas, como preparação para concluir os trâmites de sua saída de forma oficial.

Por sua vez, a rede britânica "Sky Sports" informou que o Al-Ahli receberá cerca de 11 milhões de euros do Newcastle United em troca do encerramento do vínculo de Jaissle com o clube saudita.

A rede acrescentou que o treinador alemão assinará um contrato de quatro temporadas com o Newcastle, depois de ter sido o escolhido para suceder o inglês Eddie Howe no comando da equipe.

3 nomes na mesa do Al-Ahli

O "Al-Riyadiyah" já havia revelado anteriormente que a lista de candidatos para treinar o Al-Ahli se restringiu a três nomes: o espanhol Xavi Hernández, o português Nuno Espírito Santo e seu compatriota Vítor Pereira, antes de Xavi assumir a dianteira na corrida das indicações nas últimas horas.

Xavi Hernández iniciou sua trajetória como treinador no Al-Sadd, do Catar, em 2019, onde conquistou sete títulos nacionais com a equipe, antes de assumir o comando do Barcelona em novembro de 2021.

O treinador espanhol conduziu a equipe catalã à retomada do título do Campeonato Espanhol, além da conquista da Supercopa da Espanha na temporada 2022-2023, confirmando sua posição como um dos mais destacados jovens treinadores do cenário europeu.