Uma nova proposta apresentada pela Federação Internacional de Futebol (Fifa) sobre o futuro da gestão dos direitos comerciais e de investimento do esporte e de suas grandes competições, com destaque para a Copa do Mundo, provocou uma onda de polêmica em nível mundial, com o aumento dos apelos por mais transparência e consulta antes de avançar em qualquer projeto que possa redesenhar o cenário financeiro do esporte.

Em uma reação oficial, a Confederação Asiática de Futebol adotou uma posição clara em relação à proposta, criticando a forma como foi apresentada e o mecanismo de como está sendo tratada.

A Confederação Asiática manifestou seu descontentamento, em comunicado oficial, com o anúncio da Fifa sobre a proposta de criação da empresa "Fifa Forward Enterprise", que terá como missão unificar as operações comerciais e os eventos da Fifa.

A Confederação Asiática afirmou que não foi consultada previamente sobre o projeto, apesar dos possíveis impactos que ele pode trazer para o futuro do esporte em termos comerciais e financeiros.

Em seu comunicado desta quarta-feira, disse estar decepcionada por essa proposta ter sido tornada pública antes de as confederações continentais receberem a oportunidade de estudá-la e discuti-la pelos canais institucionais oficiais.

Esclareceu que as iniciativas de impacto global devem se basear nos princípios de boa governança, transparência e consulta significativa, ressaltando que quaisquer decisões que possam remodelar o futuro comercial e financeiro do futebol exigem uma participação prévia e ampla das confederações continentais e nacionais e de todas as partes interessadas, antes de serem apresentadas às instâncias de tomada de decisão.

A Confederação Asiática acrescentou que todas as partes interessadas devem receber informações suficientes e tempo adequado para avaliar a proposta em seus diferentes aspectos, incluindo os aspectos jurídicos, comerciais e estratégicos, considerando que esse mecanismo é essencial para garantir que quaisquer decisões reflitam os interesses coletivos do futebol mundial e fortaleçam a confiança no sistema de governança dentro da Fifa.

A Confederação Asiática reafirmou, na condição de uma das seis confederações continentais que fazem parte da Fifa, seu compromisso em apoiar o crescimento sustentável do futebol mundial.

Leia também: Ferida no elo mais fraco do projeto do Marrocos: Lekjaa soa o alarme