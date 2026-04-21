A compra cara e infeliz do Ajax causa grande irritação em seu novo clube

Carlos Forbs não está mais em boa situação no Club Brugge. O jornal belga Het Laatste Nieuws publicou uma análise sobre o atacante, na qual sua situação foi discutida em detalhes.

Forbs foi contratado pelo Ajax em 2023 pelo então diretor técnico Sven Mislintat por catorze milhões de euros. O alemão o trouxe da base do Manchester City.

No Ajax, porém, o atacante português não conseguiu se destacar. No verão passado, ele foi transferido para o Club Brugge por seis milhões de euros, após ter sido emprestado ao Wolverhampton Wanderers na temporada anterior.

Na Bélgica, ele parecia ter encontrado seu lugar. Começou com tudo, marcando dois gols e dando duas assistências em seus primeiros oito jogos do campeonato. Também na Liga dos Campeões ele estava em grande forma.

Forbs deu uma assistência logo na sua primeira partida na competição de bilhões. Algumas partidas depois, ele deu um show contra o FC Barcelona. Ele marcou dois gols e deu uma assistência contra os catalães (3 a 3).

Após a pausa de inverno, porém, o desempenho do jogador, que já foi convocado uma vez para a seleção de Portugal, caiu bastante. Na Bélgica, fala-se agora de “O Estranho Caso de Carlos”.

O HLN analisa as estatísticas. “Como amante do futebol, você fica suspirando. Como torcedor, técnico, dirigente ou companheiro de equipe, você fica extremamente irritado. O balanço contra o Union, apesar de 41 toques na bola: um xG (gols esperados) de 0,05 e um xA (assistências esperadas) de 0,07. Em relação ao panorama de toda a sua temporada: simplesmente não é bom o suficiente.”

Desde que a Pro League belga entrou na fase final, Forbs ainda não marcou nenhum gol nem deu nenhuma assistência. O Club Brugge está agora quatro pontos atrás do Union Saint-Gilles. Faltam ainda cinco partidas a serem disputadas.