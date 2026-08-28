O astro francês Kylian Mbappé alcançou a marca de 100 participações em gols pelo Real Madrid, tendo marcado 89 gols e dado 11 assistências em 105 partidas com a camisa do clube merengue, de acordo com a rede de estatísticas "Squawka".

Mbappé atingiu esse número após marcar 3 gols na vitória do Real Madrid sobre a Real Sociedad pelo placar de 4 a 1, na última quarta-feira à noite, pela segunda rodada do Campeonato Espanhol, dando continuidade ao forte início de temporada do atacante francês.

Leia também

Em vídeo: árbitro de Barcelona e Bilbao demonstra admiração pelo bigode de Raphinha!

Em vídeo: torcida do Barcelona se revolta no Camp Nou contra o episódio do Elche

Segundo a "Squawka", Mbappé se tornou o segundo jogador mais rápido da história do Real Madrid a alcançar as 100 participações em gols, depois de Cristiano Ronaldo, atual astro do Al-Nassr, ter atingido o mesmo número em apenas 86 partidas.

Ronaldo alcançou as 100 participações em gols marcando 79 gols e dando 21 assistências em seus primeiros 86 jogos pelo clube merengue.

Desde que se juntou ao Real Madrid, em agosto de 2024, Kylian Mbappé lidera diversas estatísticas ofensivas do Campeonato Espanhol, aparecendo em primeiro lugar em:

- Mais toques dentro da área adversária: 657

- Mais finalizações: 325

- Mais finalizações no gol: 158

- Mais participações em gols: 67

- Mais gols: 59

- Mais hat-tricks: 6

Vocês podem discutir os temas e as notícias com mais profundidade nos fóruns do "Kooora".



