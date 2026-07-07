“A caminho da igreja”... Ataque armado tem como alvo o astro do Sundowns em plena luz do dia

O zagueiro zimbabuano Devine Longa, jogador do Mamelodi Sundowns da África do Sul, sobreviveu a um ataque armado contra ele no bairro de Hillbro, no centro de Joanesburgo, no último domingo, em um incidente terrível que quase custou a vida a uma das maiores estrelas do futebol africano.

A BBC, citando a mídia local, informou que o astro do futebol zimbabuano, de 31 anos, dirigia seu carro no bairro de Hillbro, no centro de Joanesburgo, quando um atirador não identificado disparou contra o veículo, mas ele saiu ileso do incidente, que causou grande comoção nos círculos esportivos africanos.

O jornal sul-africano “The Citizen” informou que Longa estava a caminho da igreja na companhia de seu irmão mais novo quando foram alvejados, aparentemente por terem sido confundidos com um policial fora de serviço, em um incidente que revela a deterioração da situação de segurança em alguns bairros de Joanesburgo.

Um porta-voz da polícia sul-africana declarou que ninguém foi preso até o momento, confirmando que as investigações estão em andamento para identificar o atirador e seus motivos, em um momento em que a África do Sul registra um aumento significativo nas taxas de criminalidade, especialmente nas grandes áreas urbanas.

Embora a África do Sul seja considerada um dos países com as maiores taxas de homicídios do mundo, o fato de um astro do esporte ter sido alvo de um ataque em plena luz do dia, enquanto se dirigia à igreja, gerou grande preocupação quanto à segurança das figuras públicas no país.

O jogador da seleção do Zimbábue, que disputou 31 partidas internacionais pelo seu país, ingressou no clube Pretória em 2021, onde conquistou três vezes o campeonato nacional e, mais importante ainda, a Liga dos Campeões da África nesta temporada, tornando-se um dos pilares da equipe considerada um dos clubes mais fortes do continente africano.

O clube Mamelodi Sundowns ainda não emitiu nenhum comunicado oficial sobre o incidente, enquanto todos aguardam uma declaração da diretoria do clube sobre as medidas de segurança que serão tomadas para proteger seus jogadores no futuro.

Já a Federação de Futebol do Zimbábue publicou uma foto de Lunga em posição de oração em suas contas oficiais nas redes sociais, acompanhada de um comentário breve e comovente: “Acreditamos em Deus”, em uma mensagem que reflete o choque e a gratidão pelo fato de o jogador ter sobrevivido a esse terrível acidente.