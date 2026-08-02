A batalha final: dupla do Barcelona luta pela permanência enquanto Flick observa

Os jovens Xavi Espart e Álvaro Cortés vivem um momento decisivo em suas trajetórias no Barcelona, trabalhando duro durante o período de preparação para a nova temporada para convencer o técnico Hansi Flick a mantê-los no elenco da equipe principal, depois de terem estreado pelo time na temporada passada sob o comando do treinador alemão.

O jornal espanhol "Sport" afirmou que o atual período de preparação se transformou em uma oportunidade de ouro para os jogadores da base, especialmente com a maioria dos jogadores que disputaram a Copa do Mundo de férias, já que Flick levou 17 atletas da academia para o campo de treinamento no centro St. George's Park, entre eles Espart e Cortés, que enfrentam um futuro incerto.

Espart disputou 6 partidas como lateral-direito na temporada passada, enquanto Cortés participou de um único jogo contra o Alavés como zagueiro, e ambos os jogadores esperam provar seu valor diante de Flick nesta temporada, já que é improvável que permaneçam no time reserva, que se tornou pequeno demais para eles após sua evolução notável.

Espart conquista a admiração de Flick e da diretoria

Espart é um dos jogadores que conta com grande admiração de Flick, e pode permanecer no time titular, especialmente com a presença de apenas um lateral-direito, Jules Koundé, embora Eric García e João Cancelo, que chega em breve do Al-Hilal, também sejam capazes de ocupar essa posição.

Espart se destaca pela versatilidade, já que também pode atuar como meio-campista, e conquistou recentemente o Campeonato Europeu Sub-19 com a seleção espanhola, o que reforçou seu valor de mercado e sua posição dentro do clube.

Fontes revelaram que o diretor esportivo do Barcelona já entrou em contato com o agente de Espart para renovar seu contrato e melhorar suas cláusulas, contrato que se encerra em 30 de junho de 2028, o que reflete a grande confiança que o jogador desfruta junto à diretoria.

Em declarações à imprensa, Espart expressou sua satisfação com a oportunidade que lhe foi dada, afirmando: "Estou feliz e aproveitando o meu tempo. Voltei do Campeonato Europeu em excelente condição física. Meu objetivo é permanecer aqui, e vou dar o meu melhor para que o treinador mantenha sua confiança em mim. Passei muitos anos neste clube, sei o que devo fazer e vou aproveitar as oportunidades que me forem dadas".

Ao que tudo indica, Espart disputa com Héctor Fort, que retornou ao time após um ano de empréstimo ao Elche, uma vaga de titular na equipe, mas o jogador oriundo de Vilassar afirmou que não se importa em qual posição atua, desde que permaneça no time principal.

E acrescentou: "Sempre joguei como volante, mas atuo no Barcelona há 3 anos como lateral. Sinto-me confortável ali e, se for necessário permanecer, jogarei em qualquer posição que o treinador me pedir. Quero acreditar na minha capacidade de ficar aqui. Vou dar o meu melhor com humildade e trabalho duro".

Cortés insiste em permanecer

Já Álvaro Cortés, de 21 anos, enfrenta forte concorrência de jogadores como Cubarsí, Eric García, Gerard Martín, Araújo e Christensen, mas insiste em garantir seu lugar no time titular.

O zagueiro aragonês, que era fã de Piqué e Puyol, treinou com a equipe principal perto do fim da temporada passada, e Flick o recompensou com sua estreia em Mendizorroza, o que lhe deu um grande impulso de moral.

Em declarações a partir do centro St. George's Park, Cortés disse: "Estou aqui para agarrar esta oportunidade e garantir um lugar no time principal. Meu desejo é permanecer; sempre sonhei com isso desde criança, e vou aceitar e respeitar qualquer decisão que o clube tomar".

O filho de Zaragoza afirmou que "meu tempo com o time reserva chegou ao fim", indicando que tem propostas de outros clubes, mas prefere permanecer no Barcelona caso tenha a oportunidade.

E acrescentou: "Acredito que tenho uma chance real de permanecer; o treinador demonstrou sua confiança em mim", descrevendo a si mesmo como um zagueiro que "gosta dos duelos defensivos, sente-se confortável nos confrontos individuais e também deseja participar com a bola e dar passes entre linhas".

Decisão decisiva

Com o avanço do período de preparação para a nova temporada, Cortés e Espart terão que aguardar a decisão final de Flick sobre seu futuro, já que o contrato de ambos com o Barcelona se encerra em 2028, e não se descarta a transferência de um deles por empréstimo caso não garantam seu lugar no time titular.