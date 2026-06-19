A Austrália disputa com o Marrocos o segundo lugar no ranking de gols contra na história da Copa do Mundo

O zagueiro australiano Cameron Burgess marcou um gol contra na seleção de seu próprio país durante o confronto contra os Estados Unidos, na noite desta sexta-feira, no âmbito da disputa do Grupo 4 da Copa do Mundo de 2026.

O gol aconteceu aos 11 minutos, quando Burgess desviou um cruzamento rasteiro para dentro do gol dos “Cangurus”, colocando os anfitriões na frente (1 a 0).

O gol contra não foi apenas um momento marcante da partida, mas também teve um significado histórico, já que elevou o total da Austrália para três gols marcados acidentalmente por seus jogadores na história da Copa do Mundo, empatando com Marrocos e Suíça no segundo lugar nessa lista, segundo a rede francesa “stats foot”.

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E a classificação histórica das seleções que mais marcaram gols contra na Copa do Mundo é a seguinte:

México: 4 gols

Marrocos: 3 gols

Suíça: 3 gols

Austrália: 3 gols

Os Estados Unidos golearam o Paraguai (4 a 1) na primeira rodada da fase de grupos, enquanto a Austrália venceu a Turquia (2 a 0) no Grupo D.



