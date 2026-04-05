A ausência do capitão prejudica o Real Madrid... e seus passes de génio arrasam os adversários

A ausência do craque uruguaio, Fede Valverde, do time do Real Madrid contra o Real Mallorca, no último sábado, teve um papel muito claro na derrota (2 a 1), na 30ª rodada da La Liga, segundo análise publicada no jornal espanhol “Marca”.

O renomado jornalista do jornal madrilenho, Pablo Polo, considerou que a influência de Valverde não se limita aos seus gols e à sua capacidade de chegar à área, mas também à personalidade que ele confere a uma equipe que carece de um líder dentro de campo e, talvez, fora dele também.

Polo acrescentou: “O Real Madrid disputava o título da Liga em Maiorca sem Valverde, e aconteceu o que aconteceu”.

Ele também considerou que “a crise defensiva da equipe se tornou grave, especialmente porque as equipes se constroem a partir da defesa se quiserem vencer, enquanto esta equipe dá muitos presentes aos adversários no aspecto defensivo”.

Leia também





Entre eles, Mbappé e Vinícius... Seis jogadores do Real Madrid correm risco de suspensão contra o Bayern de Munique

Estrela marroquina: “Não dou minha camisa a ninguém para garantir minha segurança”

Mistério intencional... Bayern de Munique tenta despistar o Real Madrid em relação a Kane

Bolo demonstrou preocupação com o que está por vir, diante da falta de reação e do fraco impacto das alterações do técnico Álvaro Arbeloa no segundo tempo contra o Maiorca, apontando que a entrada de Bellingham, Mastanuto e até mesmo Vinícius não deu a impressão de que o Real Madrid estivesse disputando o título da liga.

Por outro lado, o relatório considerou que a única boa notícia é o retorno de Militão, que deixou claro durante o tempo em que atuou que é um zagueiro central e fundamental para que o Real consiga algo nesta temporada, enquanto os indícios apontam que “a Liga dos Campeões se tornou a única esperança restante para o time real”.