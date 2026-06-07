A ausência de Lionel Messi não representa nenhum problema para a Argentina

A Argentina segue a caminho do início da Copa do Mundo. A atual campeã mundial venceu Honduras por 2 a 0 na madrugada de sábado para domingo. Lionel Messi ficou no banco durante os 90 minutos do amistoso disputado no Texas.

O técnico Lionel Scaloni não quis arriscar com Messi, que não estava totalmente recuperado, o que fez com que o craque tivesse que assistir de longe ao desempenho de seus companheiros. Demorou um pouco para o placar ser aberto. Lautaro Martínez converteu um pênalti aos 37 minutos do primeiro tempo do amistoso.

A seleção argentina marcou novamente logo após o intervalo. O brilhante Giuliano Simeone balançou as redes após passe de Martínez. Honduras, que não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo, não conseguiu criar nenhuma emoção no restante do amistoso.

Scaloni escalou na defesa, entre outros, os ex-jogadores do Ajax Nicolás Tagliafico e Lisandro Martínez. Tagliafico ficou no vestiário no intervalo. Martínez teve uma hora de jogo concedida pelo técnico da seleção argentina.

A Argentina entra em campo mais uma vez antes do início da Copa do Mundo. Na madrugada de quarta para quinta-feira, a Islândia será a adversária da tricampeã mundial, que venceu a última Copa do Mundo após 36 anos de espera.

A atual campeã mundial estreia na fase de grupos da Copa do Mundo em 17 de junho contra a Argélia, que venceu a Holanda por 1 a 0 no jogo de despedida. A Áustria será o próximo adversário em 22 de junho, com o último jogo contra a Jordânia em 28 de junho.