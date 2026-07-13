"A armadilha"... O City encerra o Barcelona e o coloca diante de uma "grande crise"

O Barcelona enfrenta um verdadeiro dilema em relação à renovação do contrato do seu atacante espanhol Ferran Torres, que vence em 30 de junho de 2027, devido a uma cláusula contratual que obriga o clube catalão a pagar 8 milhões de euros ao Manchester City caso o contrato do jogador seja prorrogado.

O jornal catalão “Mundo Deportivo” revelou que essa cláusula foi imposta pelo City durante as negociações da transferência do jogador de 26 anos, em dezembro de 2021, e foi aprovada por Mateo Alemany, então responsável pelas negociações de transferências do Barcelona.

Para complicar ainda mais a situação, há um interesse sério do Paris Saint-Germain em contratar o ex-atacante do Valencia, e fontes francesas confirmaram que há um bom entendimento entre as partes, embora ainda não tenha sido alcançado um acordo preliminar.

Em declarações à imprensa ao chegar a Dallas, nos Estados Unidos, ontem, domingo, o presidente do Barcelona, Juan Laporta, disse: “Ouvi algo sobre o interesse do Paris Saint-Germain, mas não temos confirmação; ele é jogador do Barcelona”, acrescentando que o jogador não comunicou nada ao clube sobre seu futuro ou o que deseja fazer.

Apesar das complicações financeiras, o Barcelona ainda conta com Ferran Torres para a próxima temporada; há até mesmo um desejo dentro do clube de renovar seu contrato, mas sem um aumento significativo em seu salário, que já é considerado alto desde que ele assinou em 2021.

Esse ponto coloca a diretoria do Blaugrana diante de escolhas difíceis, já que terá de pagar 8 milhões de euros a mais ao Manchester City, além do que pagaria ao próprio jogador em caso de renovação, o que torna a negociação mais onerosa diante da situação financeira crítica pela qual o clube está passando.

A diretoria do Barcelona aguarda o término da participação de Ferran Torres com a seleção espanhola na Copa do Mundo de 2026 para iniciar negociações sérias com ele, na tentativa de definir seu futuro antes que ele entre no último ano de contrato, o que poderia dar aos clubes interessados a oportunidade de negociar com ele livremente.